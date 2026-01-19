Ο Νίκος Μωραΐτης έγραψε ότι διαχωρίζει τη θέση του από τις πολιτικές δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, ιδιαίτερα εκείνες που αφορούσαν το ζήτημα των αμβλώσεων.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, έγραψε ότι σέβεται τη «μητέρα Καρυστιανού», αλλά πως τραβάει κάθετη γραμμή στην «πολιτικό Καρυστιανού».

Αναλυτικά, η ανάρτησή του:

«Θέμα δημόσιας διαβούλευσης το δικαίωμα της γυναίκας στην άμβλωση;

Θα κάνουμε debate για το εάν η γυναίκα έχει δικαίωμα στο σώμα της το 2026;

Θα φτάσουμε στις εποχές που πετσόκοβαν αλμπάνηδες το γυναικείο σώμα επειδή ήταν παράνομες οι αμβλώσεις;

Και μόνο που, λόγω της δημοτικότητας της κυρίας Καρυστιανού, ανοίγει τέτοια συζήτηση σήμερα στη χώρα είναι ανατριχιαστικό.

Απεριόριστος σεβασμός στη μητέρα Καρυστιανού που ζητάει δικαιοσύνη για το παιδί της.

Με την πολιτικό Καρυστιανού κάθετη διαχωριστική γραμμή από εμένα, με όποιο προσωπικό κόστος.

Ως εδώ.

Δε θα γυρίσουμε 100 χρόνια πίσω.

ΩΣ ΕΔΩ ΟΜΩΣ».