«Σε λίγους μήνες από σήμερα το πολιτικό σύστημα θα έχει αναδιαταχθεί σημαντικά», εκτίμησε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 και πρόσθεσε ότι «δεν θα έχει σχέση με το σημερινό πολιτικό σύστημα και προφανώς δεν θα έχει καμία σχέση με το πολιτικό σύστημα που πήγαμε στις εκλογές του 2023».

Για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: «Η συζήτηση με όλα τα κόμματα πρέπει να γίνει με όρους πολιτικούς και προγραμματικούς. Εμείς από την πλευρά μας δεν θα επιτρέψουμε να γίνει με όρους δολοφονίας χαρακτήρων, γιατί βλέπω μια τάση και στον δημόσιο λόγο, ανεξάρτητα από τις μικρότερες ή μεγαλύτερες διαφορές που μπορεί να έχουμε και με κόμματα τα οποία θα προκύψουν. Για μας ο αντίπαλός μας δεν είναι η κ. Καρυστιανού, δεν είναι το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι τα άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, είναι η ΝΔ».

Για τη Μαρία Καρυστιανού είπε: «Με βάση όσα έχουμε δει μέχρι τώρα από την κ. Καρυστιανού, η ίδια επιλέγει να αυτοεξαιρείται από ένα μέτωπο προοδευτικών δυνάμεων. Δε θέλω να είμαι απόλυτος, γιατί είναι άγουρες ακόμα οι τοποθετήσεις της και κυρίως κάποιων συνεργατών της. Περιμένω να δω τι λέει στο τέλος της ημέρας η κ. Καρυστιανού. Βλέπω όμως την κ. Γρατσία, για παράδειγμα, που πάλι αυτόν τον χώρο εκπροσωπεί. Η πρώτη μου εντύπωση, χωρίς να είμαι βιαστικός, είναι ότι μάλλον προς τον σκληρό συντηρητικό χώρο παρά προς τον χώρο τον δικό μας κινείται. Αλλά θα περιμένουμε, θα συζητήσουμε πολιτικά και προγραμματικά και θα δούμε».

Διευκρίνισε τέλος ότι «το προσκλητήριο για τον προοδευτικό χώρο από τη δική μας την πλευρά είναι σαφές. Είναι οριοθετημένο και αφορά τη Νέα Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ και φυσικά και ειδικά τον Αλέξη Τσίπρα».

Ο κ. Ζαχαριάδης αναφέρθηκε και στη Γροιλανδία, λέγοντας: «Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί για την Ευρώπη, την Ελλάδα και τη διεθνή τάξη είναι να περάσει ο τσαμπουκάς του Τραμπ, το “θέλω να το κάνω και θα το κάνω”. Πρέπει να υπάρξει μία ομόθυμη ευρωπαϊκή αντίδραση στο ζήτημα των κυρώσεων. Το ότι όποιος διαφωνεί ή διαφοροποιείται από την πολιτική μου, τον αρπάζω από το λαιμό και του βάζω κυρώσεις δεν είναι πολιτική, είναι καουμποϊλίκι. Πρέπει να απορριφθεί και πρέπει δημόσια όλο το πολιτικό σύστημα της χώρας να καταγγείλει αυτές τις πρακτικές και να μην κρύβεται».