Με το ναυτικό σύνθημα «πρόσω ολοταχώς» ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σχηματοποιεί την πρόθεση της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα και όσο οδεύουμε προς τις κάλπες της Άνοιξης του 2027. Η σύσταση άλλωστε προς τους υπουργούς είναι επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου με «σημαία» τις μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, και ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, αναμένεται να παρουσιάσουν σε κοινή συνέντευξη τύπου τον οδικό χάρτη των κυβερνητικών δράσεων για τη νέα χρονιά. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται η υλοποίηση της φορολογικής μεταρρύθμισης, η επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης, η διαπραγμάτευση για το νέο ευρωπαϊκό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, το οποίο για την περίοδο 2028-2034 θα αποφέρει στην Ελλάδα 49 δισ. ευρώ, αλλά και η δρομολόγηση σημαντικών έργων υποδομής.

Πολιτική φιλοσοφία της ΝΔ – όπως τονίζει – είναι πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μέσα από περικοπές φόρων εντός των αντοχών της οικονομίας χωρίς ακρότητες και λαϊκίστικες προσεγγίσεις. «Αυτό είναι το DNA της παράταξής μας, αυτό θα εξακολουθούμε να υπηρετούμε», η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη μιλώντας χθες σε πολίτες στο Μαρούσι, όπου και περιόδευσε.

Άλλωστε, ο ίδιος επαναλαμβάνει ότι θέλει να βγαίνει συχνά εκτός γραφείου, εκτός δηλαδή του Μεγάρου Μαξίμου, για να αφουγκράζεται τις πραγματικές ανάγκες και την προτεραιοποίηση των προβλημάτων των πολιτών. Και όσο μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, οι περιοδείες ανά την Ελλάδα του πρωθυπουργού θα πληθαίνουν. Στα τέλη του μηνός, η ΝΔ μπαίνει σε προσυνεδριακούς ρυθμούς ενόψει του γαλάζιου συνεδρίου, το οποίο θα διεξαχθεί τον Μάιο, με τον πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει το στόχο για αυτοδυναμία στις προσεχείς εκλογές, αλλά και το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόθεση για αλλαγή του εκλογικού νόμου. «Φιλοδοξώ να διεκδικήσουμε μια τρίτη τετραετία. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Γέφυρες συναίνεσης

Εκτός από τη συζήτηση που αναμένεται να ανοίξει προσεχώς για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έριξε γέφυρες συναίνεσης στα κόμματα της αντιπολίτευσης και για το εθνικό απολυτήριο. Προανήγγειλε μια μακρά περίοδο διαβούλευσης, καθώς άμεσα θα ξεκινήσει ένας μεγάλος εθνικός διάλογος για το θέμα με τη συμμετοχή προσώπων κύρους, προκειμένου μέσα στους επόμενους μήνες να σχηματοποιηθεί μια κυβερνητική πρόταση. Στόχος είναι το φθινόπωρο να ξεκινήσει ο διάλογος σε πολιτικό επίπεδο.

Όσο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, αυτή θα γίνει σε δύο κύκλους, με την εκκίνηση να γίνεται σε λίγους μήνες από τώρα και να ολοκληρωθεί στην επόμενη Βουλή. Όπως τονίζει διαρκώς ο πρωθυπουργός, θα απαιτήσει από τη φύση της, γιατί αυτό επιβάλλει το Σύνταγμα, ευρύτερες συναινέσεις.