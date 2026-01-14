Το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου διάβηκε σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής που είχε συνάντηση σε άριστο κλίμα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα. Οι δύο άνδρες, που γνωρίζονται επί δεκαετίες (και ειδικότερα από το 1977, όταν Ηπειρώτης ανώτατος πολιτειακός άρχων ήταν πρωτοετής φοιτητής της Νομικής Αθηνών και ο πάλαι ποτέ πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τελειόφοιτος στην ίδια σχολή) μίλησαν κατ’ ιδίαν περισσότερο από μια ώρα και σύμφωνα με πληροφορίες συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της εσωτερική και εξωτερική πολιτική επικαιρότητας με άξονα τα εθνικά συμφέροντα.

Μεταξύ άλλων, μίλησαν για την ρευστότητα που υπάρχει στις διεθνείς εξελίξεις, καθώς και για τα συμβαίνοντα στην Ευρώπη όπου συνεχίζει να μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, για τα όσα διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή καθώς και για την παρεμβατική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών ανά τον κόσμο. Άλλωστε και οι δύο δείχνουν συνέχεια ανοικτά το ενδιαφέρον τους τόσο για τα ελληνοτουρκικά όσο και για τις εξελίξεις στο Κυπριακό.

Να σημειωθεί ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της απόφασης του Προέδρου της Δημοκρατίας να δρομολογήσει συναντήσεις στο Προεδρικό Μέγαρο με σημαίνουσες προσωπικότητες του δημοσίου βίου, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται πρώην πρωθυπουργοί. Ήδη ο κ. Τασούλας έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Γιώργο Παπανδρέου και θα ακολουθήσει πρόσκληση και προς άλλους πρώην πρωθυπουργούς.

Ο κ. Τασούλας, όπως επισημαίνουν πηγές του Προεδρικού Μεγάρου, εκτιμά ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που η εθνική ομοψυχία, η σταθερότητα και η ενότητα είναι αξίες που πρέπει να διαφυλάσσονται και να υποστηρίζονται από όλους τους παράγοντες του δημοσίου βίου και στο πλαίσιο αυτό έχει σημασία η επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων.