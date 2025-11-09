Σε μια ευρεία γκάμα θεμάτων κλήθηκε να πάρει θέση ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

Για τις ενεργειακές συμφωνίες, επί παραδείγματι, είπε πως είναι «μια σημαντική πολιτική απόφαση που αφορά το παρόν και το μέλλον της χώρας μας -και για αυτά πρέπει να δουλεύουμε». Εξ άλλου, συνέχισε, «έγιναν συστηματικές προσπάθειες και στο ενεργειακό κομμάτι αλλά και στο επίπεδο άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας». Και συμπλήρωσε με έμφαση: «Η χώρα βρίσκεται και πατάει γερά στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη», επίσης «αποτελεί πλέον την πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη με ό,τι αυτό συνεπάγεται».

Σύμφωνα με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ πρόκειται για μια «πολύ σημαντική εξέλιξη και ενεργειακά και από άποψη ευρύτερης ασφάλειας». Ενώ προσέθεσε πως «οι ερευνητικές γεωτρήσεις δεν θα είχαν γίνει, αν δεν είχαμε κηρύξει τις συμφωνίες με την Ιταλία για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη».

Αλλάζοντας θέμα, σε αυτό της βεντέτας στην Κρήτη, «είναι μια κατάσταση για την οποία πρέπει να προσπαθήσουμε σοβαρά για να σταματήσει. Από την πλευρά της κυβέρνησης υπάρχει η πολιτική βούληση, βλέπω θετικά κινήσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς αυτήν την κατεύθυνση», ήταν το πρώτο σχόλιο του Θ. Κοντογεώργη που επανέλαβε τους τρεις άξονες της κυβερνητικής πολιτικής, όπως αυτή παρουσιάσθηκε πρώτα από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και συνολικά από τον πρωθυπουργό στη συνέχεια:

– αυστηροποίηση των ποινών

– διοικητικά μέτρα που ίσως διευκολύνουν τον αφοπλισμό (θα γίνουν και σαρωτικοί έλεγχοι, προϊδέασε εξ άλλου)

– συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και τις τοπικές κοινωνίες για την αλλαγή κουλτούρας.

Αλλά πέραν αυτών, «είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε και άλλες προτάσεις», διαβεβαίωσε και τόνισε: «Ο πρωθυπουργός έχει δείξει ότι δεν φοβάται να αναλάβει οιαδήποτε πολιτική ευθύνη, ακόμη κι αν αυτή αφορά τον τόπο καταγωγής του». Σε κάθε περίπτωση, συμπλήρωσε, «πρέπει να υπάρξει συνέπεια, επιμονή και διαχρονικότητα στις ενέργειες, χρειάζεται να συνεργασθούν αρκετοί».

Ενώ κλείνοντας διεμήνυσε ότι «ο νόμος θα εφαρμοσθεί, όπως εφαρμόζεται και στα γήπεδα, και στα πανεπιστήμια με τις καταλήψεις». Τελευταίο του σχόλιο ήταν ότι αυτή όλη η κατάσταση «αδικεί την Κρήτη».

Για τα ΕΛΤΑ, παρατήρησε εν πρώτοις γενικά ότι «χρειάζονται μια πολύ καλή εξήγηση οι αποφάσεις που έχουν κοινωνικό αντίκτυπο» και εν προκειμένω ότι «ήταν μια ενέργεια που θα έπρεπε να είχε προετοιμασθεί καλύτερα επικοινωνιακά». Στο δια ταύτα, η καθημερινότητα των κατοίκων της περιφέρειας δεν θα αλλάξει, δεσμεύτηκε και εξήγησε ότι «το τρίμηνο δόθηκε προκειμένου να δοθούν οι βέλτιστες λύσεις». Παρά ταύτα, διευκρίνισε, «η ανάγκη εξυγίανσης παραμένει».

Ερωτηθείς, τέλος, για τη σημερινή συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έδωσε την εξής απάντηση: «Δεν θα κάνω κάποιο σχόλιο, ο κ. Σαμαράς έχει τις απόψεις του και η κυβέρνηση έχει πολλή δουλειά μπροστά της. Σεβόμαστε όλες τις απόψεις αλλά η κυβέρνηση έχει μπροστά της 18 μήνες να παραδώσει έργο». Ακόμη, «εμείς είμαστε απολύτως στοχοπροσηλωμένοι στη δουλειά μας και σε αυτόν τον άξονα θα κινηθούμε». Ενώ κλείνοντας ο Θ. Κοντογεώργης μίλησε για μια «σοβαρή αισιόδοξη προοπτική για μια πατρίδα που αλλάζει».