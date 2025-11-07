Η μη εφαρμογή της «τεχνικής λύσης» θα σήμαινε παράβαση καθήκοντος, όπως ανέφερε στην κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, ενώ εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ζήτησε την παραίτηση του τότε επικεφαλής του Οργανισμού, Γρηγόρη Βάρρα.

Στην εισαγωγική τοποθέτησή του στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Βορίδης παρέθεσε το «ουσιαστικό θεσμικό έργο» που υλοποιήθηκε κατά τη θητεία του στο ΥΠΑΑΤ, σημειώνοντας ότι αυτή η περίοδος συνδέθηκε με σημαντικές μεταρρυθμίσεις και εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις στον πρωτογενή τομέα. Αναφέρθηκε στον νέο νόμο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, στην ενίσχυση και οργάνωση των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, στις αποφάσεις για την αμπελουργία και τα δικαιώματα αμπέλου, στη θωράκιση της αγοράς απέναντι στις ελληνοποιήσεις, στο νέο πλαίσιο για τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, στην ίδρυσης της ΕΘΕΑΣ καθώς και στη διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ.

Τόνισε τις παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής, τις φορολογικές ελαφρύνσεις, την επιτυχή αντιμετώπιση ζωονόσων, κυρίως της πανώλης των χοίρων, τον εκσυγχρονισμό των ελεγκτικών μηχανισμών και τη διαπραγμάτευση της Νέας ΚΑΠ, τη νομοθεσία για τους εργάτες γης, τη στήριξη των αγροτών εν μέσω κορωνοϊού, τη σημαντική απορροφητικότητα ευρωπαϊκών πόρων που συνέβαλαν συνολικά στη σταθεροποίηση και αναβάθμιση του αγροτικού τομέα.

Στην κατάθεσή του αντέκρουσε τα περί «παράνομων πρακτικών» και ότι δήθεν λειτούργησε ως «εκπρόσωπος συμφερόντων»,επεσήμανε, δε, ότι σε καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του εφάρμοσε απαρέγκλιτα την κυβερνητική πολιτική για τον πρωτογενή τομέα. Συγκεκριμένα δήλωσε:

1. Το «συμφωνώ» της τεχνικής λύσης

Η «τεχνική λύση» δεν αποτελεί επιλογή του 2019 ή του 2020 αλλά διοικητική πρακτική που εφαρμόζεται σταθερά από το 2015. Ο κ. Βορίδης παρέθεσε ότι η τεχνική λύση αποτελεί βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου τη μοναδική νόμιμη διαδικασία για τη διοικητική κατανομή επιλέξιμων δημόσιων βοσκοτόπων, ώστε να ενεργοποιούνται δικαιώματα και να λαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι τις ενισχύσεις που δικαιούνται. Κατέθεσε, δε, έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εφαρμογή της τεχνικής λύσης πριν και μετά τη θητεία του.

Επίσης, υπογράμμισε ότι η τεχνική λύση ήταν, είναι και παραμένει νόμιμο εργαλείο για την κατανομή των δημόσιων βοσκοτόπων μέχρι την ολοκλήρωση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, όπως ρητά ορίζει ο νόμος. Αυτό το πλαίσιο εφαρμόστηκε πριν, κατά και μετά τη θητεία του. Η αμφισβήτησή της ως «μη σύννομης» δεν εδράζεται σε πραγματικά δεδομένα.

2. Πώς αντιμετωπίστηκε θεσμικά η αύξηση του ζωικού κεφαλαίου;

Σε ερώτηση που τέθηκε στον κ. Βορίδη, ο τελευταίος δήλωσε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε διευρυμένους ελέγχους και κατέθεσε στοιχεία που δείχνουν τη θεαματική αύξηση των ελέγχων. Προς αυτόν τον σκοπό, ως ΥΠΑΑΤ υπέβαλε αίτημα για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού το καλοκαίρι του 2020, ενώ στην απόφαση κατανομής δημόσιων βοσκοτόπων το 2020 συμφώνησε σε περιοριστικά μέτρα που προτάθηκαν από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Φάνη Παπά.

3. Η απομάκρυνση του τότε προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η αλλαγή στην ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020 και η απομάκρυνση του κ. Βάρρα οφειλόταν στις δημόσιες δηλώσεις του τότε προέδρου αναφορικά με δήθεν «στρατηγική», μη αρμόζουσα, επιρροή στο γίγνεσθαι του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΥΠΑΑΤ από την πλευρά του τεχνικού συμβούλου, χωρίς ωστόσο να προσκομιστεί οποιοδήποτε στοιχείο επ’ αυτού από τον κ. Βάρρα όταν του ζητήθηκε, καθώς και δηλώσεις ευθέως μειωτικές για τους προϊσταμένους του. Με αυτές τις δηλώσεις εξέθετε τόσο τον Οργανισμό όσο και τον υπουργό.

4. Ο ισχυρισμός περί «εκπροσώπησης συμφερόντων»

Σε σχέση, δε, με τον ισχυρισμό ότι αποτελεί δήθεν «εκπρόσωπο συμφερόντων» της εταιρείας Neuropublic, ο κ. Βορίδης επεσήμανε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανέθετε στη Neuropublic το έργο του τεχνικού συμβούλου ήδη επί 13 χρόνια και όχι με την εκκίνηση της δικής του θητείας. Περαιτέρω, δήλωσε ότι για πρώτη φορά επί υπουργίας του ο διαγωνισμός για τον τεχνικό σύμβουλο κατέστη ανταγωνιστικός και συμμετείχαν περισσότερες από μία εταιρείες. Διερωτήθη, δε, πώς γίνεται να αποτελεί «εκπρόσωπο συμφερόντων» της συγκεκριμένης εταιρείας, όταν η διακήρυξη του διαγωνισμού προσεβλήθη από τη Neuropublic και κρίθηκε σύννομη από την αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή. Τέλος, ανέφερε ότι επί των ημερών του ουδεμία ανάθεση υπήρξε προς τη Neuropublic.

5. Παρέμβαση σε ελέγχους και αποδέσμευση ΑΦΜ

Ο κ. Βορίδης δήλωσε κατηγορηματικά ότι ουδέποτε παρενέβη σε οποιονδήποτε έλεγχο ούτε ποτέ ζήτησε είτε να δεσμευθεί ή να αποδεσμευθεί κάποιο ΑΦΜ, γεγονός που είχαν ούτως ή άλλως επιβεβαιώσει και όλοι οι μάρτυρες που έχουν εξεταστεί μέχρι σήμερα και έχουν ερωτηθεί σχετικά, ακόμη και ο κ. Βάρρας. Αντιθέτως, είπε ότι είχε δώσει εντολή για διευρυμένους ελέγχους προκειμένου οι ενισχύσεις να καταλήγουν μόνο σε όσους τις δικαιούνται.

Τέλος άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση πως έσπευσε «χωρίς το παραμικρό στοιχείο» να δημιουργήσει κατηγορίες. Όπως ανέφερε, «η αντιπολίτευση θέλει να επενδύσει πολλά στη στοχοποίησή μου, και εξ αιτίας της, μια μερίδα του Τύπου, γιατί αυτό εξυπηρετεί ένα πολιτικό σχέδιο, που έχει να κάνει με τη δική μου πολιτική ταυτότητα, τον δικό μου πολιτικό ρόλο, τη δική μου πολιτική διαδρομή. Αλλιώς δεν πιστεύω στα σοβαρά να υποστηρίζετε ότι υπάρχουν κατηγορίες επειδή κάποιος εφάρμοσε την τεχνική λύση, δηλαδή υπουργικές αποφάσεις και τον νόμο, και ζήτησε την παραίτηση ενός υφιστάμενου του…». «Στην πραγματικότητα φέρετε μεγάλη ευθύνη διότι, αντί αυτό το θέμα να πάει εκεί που πρέπει να πάει, και εκεί που το έθεσε η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή στα θεσμικά ελλείμματα τα οποία βρίσκουμε μπροστά μας, θέλετε να επενδύσετε σε κάτι το οποίο δεν υπάρχει», πρόσθεσε.