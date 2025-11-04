Η σημερινή κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής, η οποία είχε οριστεί για τις 13:00 με αντικείμενο τις εξελίξεις στα Ελληνικά Ταχυδρομεία, οδηγείται σε αναβολή μετά τις πληροφορίες για την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται πως οριστικοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, όπου συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το μέλλον του οργανισμού και το σχέδιο αναδιάρθρωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι σχετικές επίσημες ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Η συνεδρίαση είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς θα αποτελούσε την πρώτη θεσμική «μάχη» μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκφράστηκαν έντονες αντιδράσεις και προβληματισμοί για το επικείμενο κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων ΕΛΤΑ ανά τη χώρα. Θυμίζουμε ότι η σύγκληση της συνεδρίασης αποφασίστηκε κατόπιν αιτήματος που είχαν στηρίξει όλα τα κόμματα, σε συνεργασία με τη διοίκηση της Βουλής και τους αρμόδιους υπουργούς, με στόχο να υπάρξει επίσημη και αναλυτική ενημέρωση πάνω στο σχέδιο μετασχηματισμού του οργανισμού.

Στη συνεδρίαση ήταν προγραμματισμένο να παρευρεθούν εκπρόσωποι των υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ – ο οποίος πλέον έχει υποβάλει την παραίτησή του – καθώς και εκπρόσωπος της διοίκησης του Υπερταμείου. Κεντρικό θέμα θα ήταν η παρουσίαση του σχεδίου αναδιάρθρωσης, που προβλέπει περιορισμό του δικτύου καταστημάτων και συνολικό επαναπροσανατολισμό της λειτουργίας των ΕΛΤΑ. Ωστόσο, η ανεξόφλητη παραίτηση του επικεφαλής της εταιρείας καθιστά αδύνατη την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, οδηγώντας την κοινή συνεδρίαση σε μετάθεση για επόμενη ημερομηνία.

Η νέα ημερομηνία της συζήτησης θα οριστεί όταν ξεκαθαριστεί το ποιος θα αναλάβει προσωρινά ή μόνιμα τη διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων, καθώς και μετά την ενημέρωση των κομμάτων για τις ακριβείς αλλαγές που προγραμματίζει η κυβέρνηση στο ιστορικό δίκτυο ταχυδρομικών υπηρεσιών της χώρας.