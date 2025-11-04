Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποιείται, σύμφωνα με πληροφορίες, στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα των ΕΛΤΑ.

Στον απόηχο της χθεσινής έντονης αντίδρασης δεκάδων γαλάζιων βουλευτών για το θέμα της διαχείρισης των ΕΛΤΑ, το κυβερνητικό επιτελείο καλείται να βρει τρόπους κυρίως επικοινωνιακής διαχείρισης του ζητήματος.

Το πλαίσιο αναμένεται να περιγράψει το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ (13.30).

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει ήδη γράψει το Newsbeast, η χθεσινή τηλεδιάσκεψη ήταν μαραθώνια και σε υψηλούς τόνους ανάμεσα στις διοικήσεις ΕΛΤΑ (Γρηγόρης Σκλήκας) και Υπερταμείου (Γιάννης Παπαχρήστου) και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπου οι διευθύνοντες σύμβουλοι δέχτηκαν σφοδρά πυρά για τους χειρισμούς τους και τον «ξαφνικό» θάνατο σε πρώτη φάση 46 υποκαταστημάτων.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε από πλευράς της κυβέρνησης ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ενώ τον ρόλο του συντονιστή είχε αναλάβει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης.