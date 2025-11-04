Με τα ντεσιμπέλ των αντιδράσεων για το σχέδιο των ΕΛΤΑ να ανεβάζουν στροφές ολοένα και περισσότερο και την ατμόσφαιρα να είναι άκρως ηλεκτρισμένη και σε εσωκομματικό επίπεδο στη Νέα Δημοκρατία, η ένταση αναμένεται να μεταφερθεί σήμερα το μεσημέρι στη Βουλή, στην κοινή συνεδρίαση των επιτροπών εμπορίου και οικονομικών, όπου, μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης – εκτός απροόπτου θα συνεδριάσει σήμερα – προκειμένου να τεθεί επί τάπητος η αναδιάρθρωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων και πώς αυτή πρέπει να γίνει προκειμένου να μην πληγούν οι τοπικές κοινωνίες και ειδικά οι απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.

Μαραθώνια και σε υψηλούς τόνους ήταν η χθεσινή τηλεδιάσκεψη που έγινε ανάμεσα στις διοικήσεις ΕΛΤΑ (Γρηγόρης Σκλήκας) και Υπερταμείου (Γιάννης Παπαχρήστου) με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με τους διευθύνοντες συμβούλους να δέχονται σφοδρά πυρά για τους χειρισμούς τους και τον «ξαφνικό» θάνατο σε πρώτη φάση 46 υποκαταστημάτων. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε από πλευράς της κυβέρνησης ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ενώ το ρόλο του συντονιστή είχε αναλάβει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης.

Βουλευτές της ΝΔ ζήτησαν την παραίτηση του διευθύνοντα συμβούλου των ΕΛΤΑ

«Πάρτε το πίσω, δώστε λύση» είπε σύμφωνα με πληροφορίες ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος. «Δεν έχουν παρουσιάσει το σχέδιο σε κανέναν» ο Βασίλης Υψηλάντης, «Έχουμε προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όχι τεχνοκρατική δημοκρατία» σχολίασε ο πρώην υπουργός, Νίκος Παναγιωτόπουλος, «να αποδοθούν ευθύνες» ζήτησε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, «κάνετε διάλογο εκ των υστέρων και κατόπιν εορτής. Δεν έχετε έστω και την ελάχιστη ενσυναίσθηση» τόνισε η βουλευτής Φωτεινή Αραμπατζή.

Για ανικανότητα μίλησαν οι Χριστίνα Αλεξοπούλου και Χρήστος Μπουκώρος, ενώ αρκετοί πρότειναν να γίνουν παραρτήματα των ΕΛΤΑ σε δήμους, όπως συμβαίνει ήδη για παράδειγμα στο Δήμο Μουζακίου. Οι Δημήτρης Κυριαζίδης, Μίλτος Χρυσομάλλης, Μάρκος Καφούρος ζήτησαν εμμέσως την παραίτηση του διευθύνοντα συμβούλου των ΕΛΤΑ. Πάντως, ο εισηγητής στην επιτροπή Στέλιος Πέτσας ανέλαβε να συντάξει ένα κείμενο, προκειμένου να συγκεντρώσει επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα, ώστε να συμπεριληφθούν στη σημερινή συνεδρίαση στη Βουλή και στο μεσοδιάστημα των τριών μηνών που δόθηκαν για την αναστολή λειτουργίας των υποκαταστημάτων στην περιφέρεια να γίνουν σημαντικές διορθωτικές κινήσεις.

Κυβερνητικά στελέχη πάντως εξηγούν ότι από το 2013 και μετά έχει επέλθει πλήρης απελευθέρωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας και συνεπώς είναι αδύνατο το κράτος να επιδοτήσει – χρηματοδοτήσει αυτή τη δραστηριότητα καλύπτοντας μία απόφαση, η οποία είναι αναγκαία για το κλείσιμο αυτών των καταστημάτων. Εξηγούν μάλιστα ότι από το 2018 και μετά, τα ΕΛΤΑ πήγαν με απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο Υπερταμείο. Συνεπώς, δεν είναι υπό την εποπτεία, τη διοίκηση και τις αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης. Αυτό που θα επιδιωχθεί είναι κανένας πολίτης να μην μείνει χωρίς εξυπηρέτηση, ενώ τονίζεται ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία ήδη το 92% των συντάξεων και το 90% των ταχυδρομικών αποστολών γίνεται στο σπίτι. Δηλαδή, μέσω ταχυδρόμων, οι οποίοι πηγαίνουν στο σπίτι των πολιτών.