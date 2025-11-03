Σε εξέλιξη είναι αυτή τη στιγμή η τηλεδιάσκεψη της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ που έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στο εσωτερικό της «γαλάζιας παράταξης».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbeast κάποιοι βουλευτές είπαν να πάρουν πίσω το κλείσιμο των καταστημάτων, όπως ο βουλευτής Β Πειραιά Δημήτρης Μαρκόπουλος και ο Χριστόδουλος Στεφανάδης, βουλευτής νομού Σάμου.

«Μας ακυρώσατε τα μέτρα της ΔΕΘ. Δώστε λύση, όχι “μασάζ”. Πώς θα ζητήσουμε ψήφο στον κόσμο; Θα τους λέμε ψηφίστε μας να σας κλείσουμε;» είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ κατηγόρησε τον αρμόδιο υπουργό (Ψηφιακής Διακυβέρνησης) για απουσία από τον δημόσιο διάλογο.

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου, βουλευτής του νομού Αχαΐας ζήτησε απάντηση για το «ποιους ενημέρωσαν από την κυβέρνηση».

Επίσης, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παππάς, ο βουλευτής του νομού Δράμας Δημήτρης Κυριαζίδης, ο βουλευτής Μεσσηνίας Μιλτιάδης Χρυσομάλλης και ο βουλευτής του νομού Κυκλάδων Μάρκος Καφούρος ζήτησαν την παραίτηση όλης της διοίκησης των ΕΛΤΑ.

Υψηλοί τόνοι και από την υφυπουργό Μετανάστευσης, Σέβη Βολουδάκη, με ευθεία «πυρά» στη Διοίκηση των ΕΛΤΑ. «Δεν μπορεί να γίνεται κάτι τόσο ξαφνικό» δήλωσε. «Έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε τώρα κι αυτά» πρόσθεσε.

«Κύριοι έχουμε προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, όχι τεχνοκρατική δημοκρατία. Ποιοι είστε και πώς την έχετε δει;» διαμαρτυρήθηκε ο βουλευτής Καβάλας Νίκος Παναγιωτόπουλος.

«Με εσάς ισχύει το… “ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος”. Οι βουλευτές είμαστε οι κερατάδες» εξανέστη ο βουλευτής της Β’ Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Καράογλου.

«Η χώρα πέρασε τη φάση των μνημονίων. Δεν είμαστε σε τέτοιο καθεστώς για να επικαλείστε άμεση ανάγκη. Κάνετε διάλογο εκ των υστέρων και κατόπιν εορτής. Δεν έχετε έστω και την ελάχιστη ενσυναίσθηση» διαμαρτυρήθηκε η βουλευτής Σερρών, Φωτεινή Αραμπατζή. «Ξεχείλισε το ποτήρι» πρόσθεσε.

Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας υπερασπιζόμενος την απόφαση, είπε ότι «είμαι τεχνοκράτης και το βλέπω ως τεχνοκρατικό πρόβλημα».

Τότε, δέχτηκε «επίθεση» από τη Μαρία Συρεγγέλα, η οποία είπε «πόσο τεχνοκρατικό είναι τον Νοέμβριο του 2023 να έχετε δώσει συνέντευξη και να έχετε πει ότι όλα είναι “μια χαρά” και πριν οκτώ μήνες ότι “όλα βαίνουν καλώς”».

Στη τηλεδιάσκεψη προεδρεύει ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, γιατί απουσιάζει ο Νότης Μηταράκης, ενώ από υπουργούς δίνει το «παρών» ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ

Σημειώνεται, ότι αποφασίστηκε να κλείσουν καταστήματα των ΕΛΤΑ, καθώς η εταιρεία προχωράσει σε αναδιάρθωση.

Αρχικά, αποφασίστηκε να μπει λουκέτο σε 204 καταστήματα, αλλά μετά τις έντονες αντιδράσεςι τα ΕΛΤΑ προχώρησαν σε αλλαγή στρατηγικής, όπως ανακοίνωσαν σε νέα ενημέρωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε πρώτη φάση θα ανασταλεί η λειτουργία μόνο των καταστημάτων που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες νομών, όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα, περιορίζοντας έτσι τις επιπτώσεις για τους πολίτες.

«Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία βρίσκονται αντιμέτωπα με τη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας τους.

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες καταγράφουν ζημιές, λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ριζικά και ραγδαία. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν πλέον καμία κρατική ενίσχυση. Αν δεν ληφθούν τώρα οι απαραίτητες αποφάσεις, μέσα στους επόμενους έξι έως εννέα μήνες οι συνέπειες θα είναι μη αναστρέψιμες – απειλώντας τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ.

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, η διοίκηση επιλέγει να δράσει με ευθύνη και ρεαλισμό. Ο μετασχηματισμός που εφαρμόζεται δεν έχει στόχο τη συρρίκνωση, αλλά τη διάσωση και την αναγέννηση των ΕΛΤΑ ως μια σύγχρονη, αποδοτική εταιρεία υπηρεσιών.

Αντιμετωπίζονται χρόνια φαινόμενα αδράνειας, που κρατούσαν δεκάδες εργαζομένους χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο, ενώ ταυτόχρονα έλειπαν εκεί όπου υπήρχε πραγματική ανάγκη. Με το νέο πλάνο, αυτοί οι πόροι επανατοποθετούνται στο έργο της διανομής και της εξυπηρέτησης του πελάτη – εκεί όπου χτίζεται καθημερινά η αξιοπιστία και η εικόνα των ΕΛΤΑ.

Τίποτα από όλα αυτά δεν αναιρεί τον κοινωνικό ρόλο της εταιρείας. Αντίθετα, τον ενισχύει μέσα από νέα εργαλεία και τεχνολογία. Οι υπηρεσίες που κάποτε απαιτούσαν φυσική παρουσία στο κατάστημα, σήμερα παρέχονται στην πόρτα του πολίτη, μέσω του προγράμματος «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον» και του ψηφιακού ταχυδρόμου, που εξοπλίζεται με tablet και POS για να εξυπηρετεί τους πελάτες γρήγορα, με ασφάλεια και συνέπεια. Η πλειονότητα των συναλλαγών –επιστολές, δέματα, πληρωμές– πραγματοποιείται πλέον εκτός καταστήματος. Το φυσικό κατάστημα, που άλλοτε αποτελούσε τον πυρήνα της δραστηριότητας, έχει σε πολλές περιοχές περιοριστεί σε ελάχιστο αντικείμενο.

Τα ΕΛΤΑ μεταβάλλουν το μοντέλο λειτουργίας τους, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους και με τρόπο που θα εγγυάται την καλύτερη δυνατή υπηρεσία στην πόρτα του κάθε πολίτη ακόμη και της πιο απομακρυσμένης περιοχής της χώρας μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση των ΕΛΤΑ ανακοινώνει ότι έχοντας αξιολογήσει το σύνολο των καταστημάτων που διατηρεί στην επικράτεια με βασικό κριτήριο τον όγκο των υπηρεσιών που εκτελούνται σε αυτά, προχωρά σε πρώτη φάση στην αναστολή λειτουργίας μόνο των καταστημάτων που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες των νομών της χώρας όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα.

Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας, οι μεταβολές θα γίνουν εντός τριμήνου, ώστε να υπάρξει ο χρόνος να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, πάντα με κριτήριο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και να εξεταστεί η λειτουργία πρακτορείων, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον και είναι εφικτό σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες».