Το θρυλικό Grand Slam του Wimbledon πήρε την απόφαση να εισάγει και αυτό την τεχνολογία στους αγώνες τένις.
Όπως αναφέρει το «BBC» από τη φετινή σεζόν θα εισαχθεί στο τουρνουά η τεχνολογία βιντεοσκόπησης των αναμετρήσεων, ώστε οι αθλητές να έχουν την δυνατότητα να αμφισβητήσουν αποφάσεις των διαιτητών αν κρίνουν πως αδικούνται.
Η χρήση βίντεο υπάρχει εδώ και καιρό τόσο στο Αυστραλιανό Open όσο και στο US Open και θα χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κορτ στους μονούς αγώνες του Wimbledon.
A video review system will be used at Wimbledon for the first time this year. 🎾— BBC Sport (@BBCSport) March 21, 2026
