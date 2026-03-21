Το θρυλικό Grand Slam του Wimbledon πήρε την απόφαση να εισάγει και αυτό την τεχνολογία στους αγώνες τένις.

Όπως αναφέρει το «BBC» από τη φετινή σεζόν θα εισαχθεί στο τουρνουά η τεχνολογία βιντεοσκόπησης των αναμετρήσεων, ώστε οι αθλητές να έχουν την δυνατότητα να αμφισβητήσουν αποφάσεις των διαιτητών αν κρίνουν πως αδικούνται.

Η χρήση βίντεο υπάρχει εδώ και καιρό τόσο στο Αυστραλιανό Open όσο και στο US Open και θα χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κορτ στους μονούς αγώνες του Wimbledon.