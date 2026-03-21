Σε κακούργημα αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος του 19χρονος φίλου του 20χρονου Κλεομένη που ήταν παρών στο φονικό επεισόδιο στην Καλαμαριά.

Η δίωξη σε βάρος του αφορά πλέον σε «βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη», ενώ αρχικά είχε ασκηθεί σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο 19χρονος οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το ερχόμενο Σάββατο. Με απόφαση των Aρχών αφέθηκε ελεύθερος, καθώς παρήλθε το προβλεπόμενο πενθήμερο όριο κράτησης.

«Εμπλέκονται και άλλα στελέχη της ΠΑΕ Άρης»

Τις έρευνες της με στόχο να πάρει απαντήσεις για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά συνεχίζει η ΕΛ.ΑΣ. Την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε μεγάλης κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη. «Εμπλέκονται και άλλα στελέχη της ΠΑΕ Άρης» καταγγέλλει ο δικηγόρος της οικογένειάς του θύματος και κάνει λόγο για «ξεκάθαρη δολοφονία σχετιζόμενη με την οπαδική βία».

Κατόπιν εντολής του ανακριτή, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας εισέβαλαν στο σύνδεσμο οργανωμένων οπαδών του Άρη, Super 3, στο πλαίσιο της έρευνας για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Η επιχείρηση διεξήχθη με την παρουσία εισαγγελικών λειτουργών.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν δυνάμεις της ΟΠΚΕ, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή, ενώ διενεργήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι στον χώρο του συνδέσμου.