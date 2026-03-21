Για το απρόσμενο στιγμιότυπο μέσα στη Βουλή, με πρωταγωνιστές τον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, μίλησε ο υπουργός Υγείας δίνοντας τη δική του εκδοχή για το τι συνέβη και να σχολιάζει τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

Ο κ. Γεωργιάδης προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με το περιστατικό, στο οποίο ενεπλάκη η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σημειώνοντας ότι όλα ξεκίνησαν από μια απλή στιγμή πείνας κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Βουλή.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, εξήγησε: «Καθόμασταν εκεί 1,5 ώρα, μου ήρθε μια λιγούρα», επισημαίνοντας ότι δεν είχε επισκεφθεί το γραφείο του νωρίτερα εκείνη την ημέρα. «Πήγα κατευθείαν στη Βουλή, δεν είχα φάει τίποτα όλη μέρα, με έπιασε το στομάχι μου. Σηκώνομαι πάω έξω, τρώω 2 κράκερ, μπαίνω, κρατούσα το κουτί, το έβαλα πίσω να μην φαίνεται και επειδή στο χέρι μου ήταν ήδη ένα κρακεράκι, το έβαλα στο στόμα μου να το φάω».

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι η ενέργειά του δεν ήταν η ενδεδειγμένη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κακώς το έβαλα». Στη συνέχεια περιέγραψε την αντίδρασή του όταν αντιλήφθηκε ότι καταγραφόταν με κινητό: «Την ώρα που το κάνω αυτό, συνειδητοποιώ ότι απέναντι με γράφει με το κινητό η Κωνσταντοπούλου. Θυμάμαι ότι το έχει κάνει στην Εξεταστική Επιτροπή με την κ. Συρεγγέλα, με τον Φραπέ, με τον Μακάριο Λαζαρίδη, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Αποφασίζω λοιπόν να αντιδράσω. Ξαναλέω, ήταν λάθος που έβαλα το κρακεράκι στο στόμα μου. Ήταν αυτός λόγος η άλλη να σε τραβάει βίντεο;».

Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας τοποθετήθηκε και για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, εκφράζοντας την άποψη ότι η συγκεκριμένη υπόθεση συνδέεται με επιδιώξεις καθυστέρησης της δίκης.

Όπως ανέφερε: «Είχα πει από την πρώτη στιγμή πως δεν θυμηθήκανε μετά από 3 χρόνια τις τοξικολογικές εξετάσεις. Ο λόγος που έκαναν αυτήν τη φασαρία – και ο κ. Ρούτσι υπό την καθοδήγηση της κ. Κωνσταντοπούλου – ήταν γιατί ήθελαν να αναβληθεί η έναρξη της δίκης», παραπέμποντας και σε σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε: «Δεν είναι μόνο ο κ. Ρούτσι πατέρας θύματος των Τεμπών, υπάρχουν άλλοι πολλοί γονείς. Θυμίζω τότε οι πολλοί δεν ήθελαν να σταματήσει η διαδικασία της δίκης. Ακόμη και στις τοξικολογικές εξετάσεις οι 50 από τους 56 είπαν δεν θέλουν να γίνουν. Δεν εκπροσωπεί ο ένας το σύνολο».

Προειδοποίηση για ένταση και πολιτική εκμετάλλευση

Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε επίσης ανησυχία για την πορεία της διαδικασίας, εκτιμώντας ότι το κλίμα θα παραμείνει τεταμένο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν θα είναι καθόλου ομαλή η διαδικασία. Όσο είναι ομιχλώδης η κατάσταση και δεν βλέπει η κοινή γνώμη τι πραγματικά συμβαίνει, αυτοί οι άνθρωποι όπως η Κωνσταντοπούλου, κερδίζουν πολιτικά. Αυτό που επιδιώκουν είναι η συνέχιση της θολούρας».