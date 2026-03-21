Μια υπόθεση που θυμίζει θρίλερ εξελίσσεται στη Χαλκιδική, όπου οι Αρχές επιχειρούν να ξετυλίξουν το κουβάρι γύρω από μια άγνωστη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα, με τα στοιχεία να πληθαίνουν αλλά τα ερωτήματα να παραμένουν αναπάντητα.

Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου σε δυσπρόσιτη περιοχή ανάμεσα στο Πευκοχώρι και το Παλιούρι, όταν ο πρόεδρος της κοινότητας Πευκοχωρίου, Γιώργος Τσιρκούδης, κατά τη διάρκεια εργασιών για την αντιπυρική περίοδο ανακάλυψε μια κόκκινη πάνινη βαλίτσα.

Στο εσωτερικό της βρισκόταν η σορός μιας γυναίκας μικρόσωμης σωματοδομής, τοποθετημένη σε εμβρυική στάση μέσα σε σακούλα, δεμένη με ταινία συσκευασίας και καλυμμένη με κουβέρτα και ένα λεπτό γαλάζιο πάπλωμα.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η γυναίκα ήταν ηλικίας περίπου 40 έως 65 ετών, με ύψος μεταξύ 1,55 και 1,62 μέτρων και μακριά μαλλιά, των οποίων το φυσικό χρώμα έχει αλλοιωθεί λόγω των συνθηκών. Έφερε μόνο μια μαύρη μπλούζα, ενώ στο στόμα της είχαν τοποθετηθεί χαρτιά, στοιχείο που ενισχύει την εκδοχή ασφυκτικού θανάτου. Παράλληλα, η έλλειψη εσωρούχων εξετάζεται ως πιθανή ένδειξη σεξουαλικής κακοποίησης.

Μαρτυρία-κλειδί

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε μαρτυρία κατοίκου, η οποία υποστηρίζει ότι άκουσε, μέσα στη νύχτα και σε μικρή απόσταση από το σημείο εντοπισμού της σορού, μια γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Η μάρτυρας έχει ήδη καταθέσει στις Αρχές, με το ερώτημα να παραμένει εάν η φωνή αυτή ανήκε στο θύμα.

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη πραγματοποίησε επιτόπια έρευνα στο σημείο, επιχειρώντας να φωτίσει κάθε πιθανή πτυχή της υπόθεσης.

«Το φθινόπωρο υπήρχαν τροχόσπιτα κοντά στο πτώμα…»

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε με έντονη συναισθηματική φόρτιση τη νύχτα του Σεπτεμβρίου που, όπως λέει, της έχει μείνει αξέχαστη. Μέσα στο σκοτάδι, σε απόσταση αναπνοής από το σημείο όπου βρέθηκε αργότερα η σορός, άκουσε μια γυναίκα να ζητά βοήθεια. Η μάρτυρας έχει θέσει τον εαυτό της στη διάθεση των Αρχών, ώστε να μεταφέρει με ακρίβεια όσα άκουσε, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο η φωνή αυτή να ανήκε στη δολοφονημένη γυναίκα.

Η χρυσή βέρα και τα ίχνη ταυτότητας

Ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται προσεκτικά είναι η χρυσή βέρα που φορούσε στο δεξί της χέρι. Παρότι δεν φέρει χαραγμένο όνομα, ειδικοί εκτιμούν ότι μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την ταυτοποίηση της γυναίκας.

Εάν η βέρα έχει κατασκευαστεί στην Ελλάδα, ενδέχεται να φέρει κωδικούς εργαστηρίου. Ένας συνδυασμός γραμμάτων και αριθμών παραπέμπει στην Αθήνα, ενώ μόνο αριθμοί υποδηλώνουν Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, η απόχρωση του χρυσού μπορεί να δώσει ενδείξεις για τη χώρα προέλευσης, καθώς αν παρουσιάζει κοκκινωπή απόχρωση, συνδέεται με χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ, όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Ρωσία.

Στο μεταξύ, συγγενείς αγνοουμένων έχουν ήδη επικοινωνήσει με την εκπομπή, εκφράζοντας φόβους ότι το θύμα μπορεί να είναι δικό τους πρόσωπο. Μετά από αξιολόγηση των στοιχείων, καταρτίστηκε λίστα γυναικών που αγνοούνται και παρουσιάζουν κοινά βιομετρικά χαρακτηριστικά με τη νεκρή γυναίκα.

Η αγωνία ενός πατέρα

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η μαρτυρία ενός πατέρα, ο οποίος φοβάται πως η γυναίκα που βρέθηκε μέσα στη «βαλίτσα του θανάτου» ίσως να είναι η κόρη του. Ο ίδιος έδωσε τα στοιχεία του, ζητώντας από τις Αρχές να επικοινωνήσουν μαζί του.

«Υπάρχουν κοινά στοιχεία. Η ηλικία, ο σωματότυπός της, τα μακριά μαλλιά. Η κόρη μου γεννήθηκε το 1973, άρα σήμερα θα είναι 54 ετών. Είναι περίπου 1,55 ύψος. Από το 2011 ζούσε στη Θεσσαλονίκη, όταν έφυγε από την Αθήνα. Τη λένε Φωτεινή».

«Φοβάμαι μήπως είναι η κόρη μου το θύμα της βαλίτσας…»

Άνθρωποι που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην ευρύτερη περιοχή εκτιμούν ότι ο δράστης γνώριζε πολύ καλά το σημείο όπου άφησε τη βαλίτσα, επιλέγοντας το συγκεκριμένο μέρος ώστε να μην εντοπιστεί εύκολα.

Όπως ανέφερε επιχειρηματίας της περιοχής στην εκπομπή: «Το μαγαζί μου λειτουργούσε μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου. Αυτός που το έκανε, το έκανε νύχτα και ήξερε ακριβώς πού να την αφήσει για να μην βρεθεί ποτέ».