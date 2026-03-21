Στην έβδομη θέση της τρίτης προκριματικής σειράς των 60 μ. εμπ. με 7.85 τερμάτισε ο Χρήστος – Παναγιώτης Ρούμτσιος στην έναρξη της δεύτερης ημέρας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του Τόρουν.

Ο Έλληνας αθλητής έμεινε πίσω στην εκκίνηση, ενώ στο πρώτο εμπόδιο είχε επαφή με τον διπλανό αθλητή με αποτέλεσμα να χάσει το ρυθμό του και να μην κάνει αυτό που μπορούσε.

Ο Ρούμτσιος κατέλαβε την 40η θέση στον αγώνα, με την πρόκριση να κλείνει στα 7.70 δείχνοντας το υψηλό επίπεδο των συμμετεχόντων.

«Ηθελα να κάνω μια επίδοση κάτω από το 7.80, επίδοση που θεωρώ πως είναι μέσα στις δυνατότητες μου. Σε μια κούρσα εμποδίων μπορούν να συμβούν πολλά. Σήμερα δέχθηκα ένα χτύπημα από τον αθλητή δίπλα μου.

Κρατάω από τη χειμερινή σεζόν, πως κατάφερα να πετύχω ένα νέο ρεκόρ και να τρέχω σταθερά λίγο πάνω από το 7.80. Ξέρω πως μπορώ να τρέξω γρηγορότερα και στον κλειστό και να διεκδικήσω κάτι καλό και στον ανοιχτό», δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα.