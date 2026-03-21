Με δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η 27η αγωνιστική της Bundesliga. Από το πρόγραμμα ξεχωρίζει το 100ό ντέρμπι του Ρήνου ανάμεσα στην Κολωνία και την Γκλάντμπαχ, με τις δύο ομάδες να καίγονται για τη νίκη στη «μάχη» που δίνουν για παραμονή στην κατηγορία.

Από εκεί και πέρα, η Μπάγερ Λεβερκούζεν μετά τον αποκλεισμό της από την Άρσεναλ, θέλει να επιστρέψει στις νίκες απέναντι στην Χάιντενχαϊμ, η Μπάγερν Μονάχου θα αντιμετωπίσει την Ουνιόν Βερολίνου και η Ντόρτμουντ το Αμβούργο.

Τέλος η Βόλφσμπουργκ, θα υποδεχθεί την Βέρντερ Βρέμης και θέλει πάση θυσία τους τρεις βαθμούς για να παραμέινει στις θέσεις της παραμονής.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:

Κολωνία–Γκλάντμπαχ (16:30, Novasports Start)

Βόλφσμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης (16:30, Βρέμης Novasports2)

Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Βερολίνου (16:30, Novasports3)

Χαϊντενχάιμ-Λεβερκούζεν (16:00, Novasports4)

Ντόρτμουντ-Αμβούργο (19:30, NovasportsPrime)