Με τρεις απουσίες θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός αύριο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στην ΑΕΛ Novibet για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League.

Συγκεκριμένα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης ανακοίνωσε την αποστολή των «ερυθρόλευκων» στην οποία δεν βρίσκονται ο τιμωρημένος με κάρτες Παναγιώτης Ρέτσος, ο Φρανσίσκο Ορτέγκα που είναι στο όριο καρτών και ο Σαντιάγκο Έσε για να προφυλαχθεί και να είναι πανέτοιμος στα play off.

Αντίθετα στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Βάσκος τεχνικός είναι έξι ξένοι παίκτες, οι Μπρούνο Ονιεμαέτσι, Ροντινέι, Αντρέ Λουίζ, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, Μεχντί Ταρέμι και Κλέιτον, κάτι που σημαίνει πως θα αποκλειστεί ένας πριν την έναρξη του αγώνα.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Μπότης, Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ονιεμαέτσι, Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι και Κλέιτον.