Ο Αντώνης Μέρλος πέτυχε την πρώτη διάκριση της καριέρας του, καθώς κατέλαβε την όγδοη θέση στον τελικό του ύψους στο Παγκόσμιο κλειστού στο Τόρουν με άλμα στα 2,22 μέτρα.

Ο Έλληνας αθλητής βρέθηκε έτσι στους 12 κορυφαίους άλτες του πλανήτη και κατάφερε να πετύχει ένα σπουδαίο πλασάρισμα.

Ο Μέρλος έκανε πολύ καλά δοκιμαστικά, ωστόσο ξεκίνησε με ένα χαμένο άλμα στα 2,17 μ., αλλά φάνηκε να έχει σιγουριά στον εαυτό του, αφού με το που κατέβηκε από το στρώμα έκανε νόημα στον προπονητή του Θοδωρή Δόση να μην ανησυχεί.

Η αυτοπεποίθηση του επιβεβαιώθηκε στο πολύ καλό δεύτερο άλμα στο ίδιο ύψος. Πέρασε το ίδιο εντυπωσιακά το 2,22 μ., ωστόσο στη συνέχεια δεν μπόρεσε να περάσει το 2,26 μέτρα.

Ο Μέρλος ολοκλήρωσε έτσι την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, στη διάρκεια της οποίας είχε σταθερά μεγάλα άλματα και εμφανίσεις που δικαιολογούν στο απόλυτο την παρουσία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόρουν. Ο αθλητής πέτυχε δύο φορές 2,27 μ. και βελτίωσε το ατομικό του ρεκόρ.