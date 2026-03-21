Ο Λιονέλ Μέσι πρόσφατα με την φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι έφτασε τα 900 γκολ στην πλούσια καριέρα του και αφού έχει ήδη κατακτήσει τον κόσμο του ποδοσφαίρου, είπε να κατακτήσει και αυτόν της μουσικής!

Συγκεκριμένα, ο Μέσι πήρε μέρος στο νέο τραγούδι της Τίνι Στόεσελ, της συντρόφου του συμπαίκτη του στην Ίντερ Μαϊάμι και στην Εθνική, Ροντρίγκο Ντε Πολ με το βιντεάκι να γίνεται viral στα social media.

Στο τραγούδι «Dos Amantes», ο Αργεντίνος στάρ αρχικά κρατώντας μια σακούλα με πάγο χτυπάει την πόρτα μαζί με τον Ντε Πολ και λέει «Ανοίξτε γρήγορα γιατί λιώνει ο πάγος», ενώ στη συνέχεια κάθεται στο τραπέζι μοιράζοντας την… σαλάτα!

Το ποδόσφαιρο δεν απουσιάζει από το βίντεο κλιπ, καθώς κατά την διάρκεια του τραγουδιού, ο Μέσι με τον Ντε Πολ κάνουν πάσες με την μπάλα.

