Η Ραφαέλα Σπανουδάκη στην τρίτη της συμμετοχή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μπορεί να μην πέτυχε το χρόνο που ήθελε, ωστόσο είχε αξιοπρεπή παρουσία, που της δίνει κίνητρο για τον ανοιχτό στίβο.

Η Ελληνίδα αθλήτρια τερμάτισε σε 7.36 και κατέλαβε την πέμπτη θέση στην τρίτη σειρά των 60 μ. και την 36η στο σύνολο, μένοντας εκτός των ημιτελικών.

Η πρόκριση στον απογευματινό ημιτελικό έκλεισε στα 7.25, ενώ την κορυφαία επίδοση στον προκριματικό πέτυχε η Μπριάνα Λίστον από την Τζαμάικα με 7.06. Συνολικά έξι αθλήτριες τερμάτισαν κάτω από 7.08 και 18 κάτω από 7.20.

«Δεν ήμουν όσο καλή θα έπρεπε στη μετάβαση μετά τα 25-30 μ. και δεν μπόρεσα να πετύχω την επίδοση που ήθελα. Τα 60 μ. είναι έτσι. Φέτος έκανα και πολύ καλές κούρσες και κάποιες που μικρά λάθη μου στέρησαν καλές επιδόσεις. Φέτος η σεζόν πήγε καλά.

Είμαι υγιής και αυτό είναι που κρατάω. Το καλοκαίρι θέλω να κυνηγήσω πολύ καλούς χρόνους τόσο στα 100 μ. όσο και στα 200 μέτρα. Περιμένω καλά πράγματα και σίγουρα και τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ», είπε μετά το τέλος της κούρσας η Σπανουδάκη.