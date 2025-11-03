Τα περιστατικά βίας των τελευταίων ημερών, τα ΕΛΤΑ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν τα βασικά θέματα της συνέντευξης του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, στο ΕΡΤnews.

Για το διπλό φονικό στην Κρήτη, «η αστυνομία κάνει τη δουλειά της και θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά της το επόμενο διάστημα», δήλωσε ενώ για το επιχειρησιακό σκέλος παρέπεμψε στην αστυνομία και το αρμόδιο υπουργείο. Εξέφρασε την ελπίδα του ότι «σύντομα οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και όλα θα πάρουν τον δρόμο τους».

Με αφορμή τη σύγκρουση οπαδών έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, είπε ότι στο θέμα της αθλητικής βίας «έχει γίνει μια συστηματική δουλειά και πλέον τα φαινόμενα έχουν σχεδόν εκμηδενισθεί».

Όσον αφορά τα ΕΛΤΑ, αφού παρατήρησε ότι «τα ταχυδρομεία περνούν μια κρίση παγκοσμίως», ανέφερε ότι «υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν καν φυσικά καταστήματα, και μιλάμε για μεγάλες χώρες και με πληθυσμό πολύ μεγαλύτερο από τη χώρα μας». Από την άλλη, βέβαια, «η χώρα μας έχει ιδιαιτερότητες, διαφορετική γεωμορφολογία».

Σε κάθε περίπτωση, «ήταν μια αναγκαία απόφαση», σημείωσε παραθέτοντας και οικονομικά στοιχεία: «Ενενήντα εκατ. τα έξοδα, 30 εκατ. τα έσοδα, με όρους βιωσιμότητας αυτή η κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχισθεί».

Με την επισήμανση, επίσης, ότι το 92% των συντάξεων φθάνουν στους δικαιούχους από τον ταχυδρόμο των ΕΛΤΑ, διαβεβαίωσε πως «θα συνεχίσει αυτό», ή μάλλον «το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί γιατί θα έχουμε ΕΛΤΑ κατοίκων, θα έχουμε τον αγροτικό ταχυδρόμο».

Στην πορεία της συνέντευξης ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αναγνώρισε ότι «υπήρχε ένας ατυχής, πλημμελής επικοινωνιακός χειρισμός και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Αυτό το είπαμε και προφανώς χρειαζόταν μια καλύτερη προετοιμασία των τοπικών κοινωνιών». Παράλληλα, αναγνώρισε και τη συναισθηματική αξία που έχει ο ταχυδρόμος, αλλά, επανέλαβε, πως «όλες οι υπηρεσίες θα συνεχίσουν να γίνονται», κάποιες, μάλιστα, με συμπράξεις με ιδιωτικό τομέα.

Επιδιώκοντας, εξάλλου, να καταδείξει ότι οι εποχές αλλάζουν, επικαλέσθηκε αφενός τον gov.gr αφετέρου την υπηρεσία «φάρμακα κατ’ οίκον». Έκλεισε, δε, με δυο διαβεβαιώσεις: Πρώτον, ότι οι μόνιμοι υπάλληλοι δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα με την εργασία τους, μπορεί να γίνει κάποια ανακατανομή, πάντως, διευκρίνισε- και δεύτερον, «για μας η περιφέρεια είναι όρος βιωσιμότητας της χώρας και σε αυτό δεν θα κάνουμε καμία έκπτωση».

Σειρά, ακολούθως, είχε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Το χρονοδιάγραμμα θα βγει από την ελληνική πλευρά και υπό την επίνευση του αντιπροέδρου (σ.σ. του Κωστή Χατζηδάκη), που έχει κάνει μια συστηματική δουλειά, ολοκληρώνονται οι διαδιακασίες σήμερα, αύριο, όντως, εκπνέει η προθεσμία. Τα εναπομείναντα οκτώ ορόσημα θα αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αισιοδοξούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Εφόσον καταλήξουμε σε συμφωνία -και πιστεύω πως όλα πάνε καλά- ανοίγει τον δρόμο για την προκαταβολή των βασικών ενισχύσεων». «Μέχρι το τέλος του χρόνου θα ψηφιστεί ο νόμος στη Βουλή για την υποκατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ», πρόσθεσε ο κ. Κοντογεώργης.

Βασικό μέλημα της κυβέρνησης είναι «να αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο, οι επιδοτήσεις να πηγαίνουν στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, που μέσα από τη διαδικασία αυτή μόνο να κερδίσουν έχουν, παρά την επίπονη αυτήν τη στιγμή διαδικασία. Αρκετοί άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση με αυτήν την υπόθεση όντως πλήττονται. Όμως, κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, θα τελειώσουμε γρήγορα, θα καταβληθούν οι ενισχύσεις και σίγουρα από το 2026 θα έχουμε ένα διαφορετικό περιβάλλον», τόνισε.

Η συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ έκλεισε με μία είδηση: «Όταν υπάρχει ένα “α” ποσό για επιδοτήσεις και μειώνεται ο αριθμός των δικαιούχων, που θα είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι, αντιλαμβάνεστε ότι αμέσως αλλάζουν τα οικονομικά δεδομένα». «Οι νέοι αγρότες θα μπουν στο επάγγελμα σε πολύ καλύτερες συνθήκες», κατέληξε.