Μεγάλη ένταση επικρατεί νωρίς το πρωί έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ανάμεσα σε δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας και ατόμων που κινήθηκαν προς το μέρος τους, λίγο πριν την έναρξη της δίκης για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού, στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο.

Ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά κινήθηκε, από την οδό 26ης Οκτωβρίου, προς την είσοδο των Δικαστηρίων, εκσφενδονίζοντας αντικείμενα σε άτομα που βρίσκονταν στα σκαλιά του Μεγάρου.

Δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονταν στο σημείο επενέβησαν, απωθώντας τα άτομα με χρήση χημικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πραγματοποιήθηκαν δύο συλλήψεις.

Στο εδώλιο του Εφετείου θα καθίσουν δώδεκα νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ, που μετά την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου επέστρεψαν στις φυλακές – επτά εξ αυτών έχοντας καταδικαστεί με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον με πολυετείς ποινές κάθειρξης ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και οι υπόλοιποι πέντε με πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης ως απλοί συνεργοί στην ίδια πράξη.

Ουσιαστικά, όμως, η δίκη – εφόσον κηρυχθεί η έναρξή της (αναμένεται να υποβληθούν αιτήματα αναβολής) – θα εκκινήσει για τους περισσότερους κατηγορούμενους από μηδενική βάση, χωρίς το Δικαστήριο να δεσμεύεται από την ετυμηγορία των δικαστών του πρώτου βαθμού (Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης). Κι αυτό διότι ο πρώην προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Νίκος Καλλίδης, είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης τον Ιούλιο του 2023, λίγες μέρες αφότου έπεσε η «αυλαία» της πρωτοβάθμιας δίκης, ζητώντας να επιβληθούν μεγαλύτερες ποινές.