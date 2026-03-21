Mια από τις κορυφαίες διαγώνιες στην Ευρώπη την Αμερικανίδα Τέιλορ Μπάνιστερ της Πολωνικής Ρεζόφ απέκτησε ο Ολυμπιακός, ώστε να αναβαθμίσει την θέση της διαγώνιας στο τμήμα βόλεϊ γυναικών του συλλόγου.

H 26χρονη διαγώνια είναι 1.96 και για τέσσερα χρόνια αγωνίστηκε στην Βάσας Βουδαπέστης και αφού πήρε όλους τους τίτλους στην Ουγγαρία μετακόμισε στην Πολωνία.

Με την Βάσας κατέκτησε τέσσερα νταμπλ και σε όλες τις διοργανώσεις αναδείχτηκε κορυφαία παίκτρια, ενώ οδήγησε πέρυσι την Ουγγρική ομάδα στους ομίλους του Champions League.

Σε ό,τι αφορά την Μίλιτσια Κούμπουρα, ζήτησε να φύγει και θα την πάρει όποια ομάδα πληρώσει υψηλό μπάι άουτ στον Ολυμπιακό, γιατί έχει διετές συμβόλαιο.

Με την απαγόρευση να πάει στον Παναθηναϊκό, εκδήλωσαν ενδιαφέρον ΖΑΟΝ, Πανιώνιος, ΑΕΚ, ενώ λόγω οικογένειας απέρριψε προτάσεις του εξωτερικού.