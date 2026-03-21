Έπαθαν πλάκα με Χέιζ-Ντέιβις

Πολύ σημαντική νίκη για τον Παναθηναϊκό επί του Ερυθρού Αστέρα, σε μια βραδιά που ο Νάιτζερ Χέιζ-Ντέιβις ήταν πραγματικός ηγέτης. Όχι μόνο με όσα έκανε αλλά και με όσα είπε. Ο Αμερικανός σταρ είναι ο ορισμός του παίκτη που βάζει πάνω από όλα την ομάδα, φροντίζοντας φυσικά να κάνει τη διαφορά ο ίδιος με την απόδοσή του. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Γιαννακόπουλος έχει πάθει πλάκα μαζί του, όπως και οι συμπαίκτες του, αν και έχει συναναστραφεί με πολλούς μεγάλους παίκτες όλα αυτά τα χρόνια. Όπως και ο Αταμάν, ο οποίος θα πρέπει να βρει τον τρόπο για να αξιοποιήσει στο 100% τον MVP του περσινού Final Four της Euroleague.

Επιλογή του Αταμάν…

Ο Αταμάν πάντως πρέπει να βρει τη λύση και με τον Ρισόν Χολμς, ο οποίος ήταν δική του επιλογή. Ο Αμερικανός σέντερ έμεινε εκτός 12άδας για τον «τελικό» με τον Ερυθρό Αστέρα και αυτό τα λέει όλα για το κλίμα που υπάρχει για αυτόν. Ο Χολμς, όμως, έχει και ένα βαρύ, πολύ βαρύ συμβόλαιο, το οποίο του το πρόσφερε η ΚΑΕ επειδή τον ήθελε ο προπονητής. Αν επομένως ο Χολμς κάνει κακό στην ομάδα, άρα και στην ΚΑΕ μέσω του ακριβού συμβολαίου του, η ευθύνη είναι πρωτίστως δικής του και μετά του προπονητή. Αυτός τον ήθελε, άρα αυτός χρεώνεται την κακή απόδοση ή συμπεριφορά του Αμερικανού.

Αλλαγή νοοτροπίας

Προβληματισμός υπάρχει στην ΑΕΚ, όπως μαθαίνω, μετά το 0-2 από την Τσέλιε, το οποίο ήρθε λίγα 24ωρα μετά το 2-2 με τον Ατρόμητο. Η Ένωση δεν έπαθε βέβαια κάποια χοντρή ζημιά σε καμία από τις δύο περιπτώσεις, η νοοτροπία της όμως δεν ήταν νοοτροπία ομάδας που μπαίνει στην τελική ευθεία της σεζόν με τη λογική του killer. Και αυτό το βλέπει πρώτος από όλους ο Νίκολιτς, ο οποίος θα δουλέψει πάνω σε αυτόν τον τομέα από εδώ και πέρα, περιμένοντας τους αγώνες με τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Αγώνες που θα γίνουν πριν την έναρξη των play off, όπου η ΑΕΚ θα πρέπει να παρουσιαστεί πιο έτοιμη από ποτέ.

Οι δύο που τελειώνουν από την ΑΕΚ

Πέρα από τη νοοτροπία πάντως, η ΑΕΚ είναι φανερό ότι έχει αγωνιστικά κενά, τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν το καλοκαίρι. Δεν είναι κρυφό στη Νέα Φιλαδέλφεια ότι ο Νίκολιτς είναι απογοητευμένος από τους δύο αριστερούς μπακ που έχει στη διάθεσή του, τον Πήλιο και τον Πένραϊς. Ο δεύτερος, μάλιστα, κόστισε και αρκετά στην ΠΑΕ, χωρίς όμως να έχει δείξει μέχρι στιγμής ότι αξίζει αυτά τα λεφτά. Λογικό είναι επομένως το να έχει ήδη αρχίσει το ψάξιμο ενόψει καλοκαιριού ο Ριμπάλτα, έχοντας ως στόχο την απόκτηση δύο παικτών για το αριστερό άκρο της άμυνας. Με αυτή τη λογική έχει αρχίσει την αναζήτηση ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, αν και δεν αποκλείεται ένας εκ των Πήλιου ή Πένραϊς να παραμείνει σαν αναπληρωματικός.

Αλλάζει την άμυνα ο Μπενίτεθ

Ο αποκλεισμός από τη Μπέτις σήμανε ουσιαστικά και το πρόωρο τέλος της σεζόν για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πλέον σκέφτεται τις μεταγραφές. Στα play off του πρωταθλήματος οι «πράσινοι» δεν μπορούν να πάρουν κάτι καλύτερο από την 4η θέση και ο Μπενίτεθ έχει αρχίσει να σκέφτεται το καλοκαίρι, το ρόστερ για την επόμενη σεζόν. Οι αλλαγές θα είναι αρκετές και σημαντικές, ο Αλαφούζος θα ρίξει πολλά, πάρα πολλά λεφτά το καλοκαίρι και ο Μπενίτεθ κάνει τον σχεδιασμό του, έχοντας αποφασίσει να προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές στην άμυνα. Οι «πράσινοι» ψάχνουν τερματοφύλακα εδώ και καιρό και θα ψάξουν και για δύο κεντρικούς αμυντικούς, ενώ προσθήκες θα υπάρξουν και στις θέσεις των πλάγιων μπακ.

Τα βαν έξω από Καραϊσκάκη και Allwyn Arena

Η τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος διεξάγεται αύριο και υπάρχει θέμα με το VAR. Το λογισμικό του δεν μπορεί να «σηκώσει» πάνω από πέντε παιχνίδια που διεξάγονται ταυτόχρονα και στην προκειμένη περίπτωση τα ματς είναι επτά. Υπήρχε επομένως θέμα και η λύση που αποφάσισε η ΚΕΔ είναι οι VAR και AVAR για τους αγώνες Ολυμπιακός – ΑΕΛ και ΑΕΚ – Κηφισιά να βρίσκονται σε βαν έξω από Καραϊσκάκη και Allwyn Arena και όχι στο VAR center. Όπου κι αν βρίσκονται πάντως το σημαντικό είναι να πάρουν τις σωστές αποφάσεις όποτε χρειαστεί γιατί αν υπάρξει κάποιο μεγάλο λάθος ακριβώς πριν την έναρξη των play off θα έχουμε… πόλεμο.