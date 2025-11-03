Η πρώτη φάση της αναστολής λειτουργίας καταστημάτων των ΕΛΤΑ ξεκινά σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, με το κλείσιμο 46 υποκαταστημάτων.

Συγκεκριμένα, συγκαταλέγονται 33 στην Αττική (33), οκτώ στη Θεσσαλονίκη και από ένα στην Πάτρα, στη Ρόδο, στα Ιωάννινα, στην Ιεράπετρα και στα Χανιά

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα με τα καταστήματα που κλείνουν από αύριο: