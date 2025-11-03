Η πρώτη φάση της αναστολής λειτουργίας καταστημάτων των ΕΛΤΑ ξεκινά σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, με το κλείσιμο 46 υποκαταστημάτων.
Συγκεκριμένα, συγκαταλέγονται 33 στην Αττική (33), οκτώ στη Θεσσαλονίκη και από ένα στην Πάτρα, στη Ρόδο, στα Ιωάννινα, στην Ιεράπετρα και στα Χανιά
Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα με τα καταστήματα που κλείνουν από αύριο:
- Αγίου Ιεροθέου Αττικής
- Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής
- Αερολιμένα Αθήνας Αττικής
- Ακρόπολης (Αθ 171) Αττικής
- Αλίμου Αττικής
- Αμαρουσίου (2)(Carrefour) Αττικής
- Άνω Λιοσίων Αττικής
- Ασπροπύργου Αττικής
- Βούλας Αττικής
- Βριλησσίων Αττικής
- Γαλατσίου Αττικής
- Γέρακα Αττικής
- Δάφνης Αττικής
- Δραπετσώνας Αττικής
- Θησείου (Αθ 18) Αττικής
- Θρακομακεδόνων Αττικής
- Κ. Ε. Μ. Π. Παραδείσου Αμαρουσίου Αττικής
- Καλαμακίου Αττικής
- Καλλιπόλεως Αττικής
- Καματερού Αττικής
- Κουμουνδούρου (Αθ 49) Αττικής
- Κυψέλης (Αθ 13) Αττικής
- Λενορμάν Αττικής
- Μεταμορφώσεως Αττικής
- Μητροπόλεως (Αθ 54) Αττικής
- Νεαπόλεως Αθηνών (Αθ 14) Αττικής
- Νέας Ερυθραίας Αττικής
- Νέας Φιλαδελφειας Αττικής
- Νίκαιας Αττικής
- Περάματος Πειραιά Αττικής
- Πλατείας Καισαριανής Αττικής
- Χαϊδαρίου Αττικής
- Χολαργού Αττικής
- ΒΙ.ΠΕ.Θ. Θεσσαλονίκης
- Συκιών Θεσσαλονίκης
- Ιωνίας Θεσσαλονίκης
- Πανοράματος Θεσσαλονίκης
- Αγίας Τριάδας (Θεσ 11) Θεσσαλονίκης
- Πυλαίας Θεσσαλονίκης
- Δικαστικού Μεγάρου Θεσ. Θεσσαλονίκης
- Πανεπιστημιούπολης (Θεσ 17) Θεσσαλονίκης
- Πάτρας 3 Αχαΐας
- Ρόδου 2 Δωδ/νήσου
- Ιωαννίνων 2 Ιωαννίνων
- Ιεράπετρας Λασιθίου
- Χανίων (Κ.Δ.) Χανίων