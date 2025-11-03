Η πρώτη φάση της αναστολής λειτουργίας καταστημάτων των ΕΛΤΑ ξεκινά σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, με το κλείσιμο 46 υποκαταστημάτων.

Συγκεκριμένα, συγκαταλέγονται 33 στην Αττική (33), οκτώ στη Θεσσαλονίκη και από ένα στην Πάτρα, στη Ρόδο, στα Ιωάννινα, στην Ιεράπετρα και στα Χανιά

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα με τα καταστήματα που κλείνουν από αύριο:

  • Αγίου Ιεροθέου Αττικής
  • Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής
  • Αερολιμένα Αθήνας Αττικής
  • Ακρόπολης (Αθ 171) Αττικής
  • Αλίμου Αττικής
  • Αμαρουσίου (2)(Carrefour) Αττικής
  • Άνω Λιοσίων Αττικής
  • Ασπροπύργου Αττικής
  • Βούλας Αττικής
  • Βριλησσίων Αττικής
  • Γαλατσίου Αττικής
  • Γέρακα Αττικής
  • Δάφνης Αττικής
  • Δραπετσώνας Αττικής
  • Θησείου (Αθ 18) Αττικής
  • Θρακομακεδόνων Αττικής
  • Κ. Ε. Μ. Π. Παραδείσου Αμαρουσίου Αττικής
  • Καλαμακίου Αττικής
  • Καλλιπόλεως Αττικής
  • Καματερού Αττικής
  • Κουμουνδούρου (Αθ 49) Αττικής
  • Κυψέλης (Αθ 13) Αττικής
  • Λενορμάν Αττικής
  • Μεταμορφώσεως Αττικής
  • Μητροπόλεως (Αθ 54) Αττικής
  • Νεαπόλεως Αθηνών (Αθ 14) Αττικής
  • Νέας Ερυθραίας Αττικής
  • Νέας Φιλαδελφειας Αττικής
  • Νίκαιας Αττικής
  • Περάματος Πειραιά Αττικής
  • Πλατείας Καισαριανής Αττικής
  • Χαϊδαρίου Αττικής
  • Χολαργού Αττικής
  • ΒΙ.ΠΕ.Θ. Θεσσαλονίκης
  • Συκιών Θεσσαλονίκης
  • Ιωνίας Θεσσαλονίκης
  • Πανοράματος Θεσσαλονίκης
  • Αγίας Τριάδας (Θεσ 11) Θεσσαλονίκης
  • Πυλαίας Θεσσαλονίκης
  • Δικαστικού Μεγάρου Θεσ. Θεσσαλονίκης
  • Πανεπιστημιούπολης (Θεσ 17) Θεσσαλονίκης
  • Πάτρας 3 Αχαΐας
  • Ρόδου 2 Δωδ/νήσου
  • Ιωαννίνων 2 Ιωαννίνων
  • Ιεράπετρας Λασιθίου
  • Χανίων (Κ.Δ.) Χανίων