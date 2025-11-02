Από την Αίγυπτο απευθείας στην Κύπρο σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα παραστεί και θα εκφωνήσει τον επιμνημόσυνο λόγο στο 12ο μνημόσυνο του πρώην πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γλαύκου Κληρίδη και επιστροφή στην Αθήνα και στις συσκέψεις για τα ανοιχτά μέτωπα που ταλανίζουν το κυβερνητικό επιτελείο αναζητώντας άμεσους και αποτελεσματικούς χειρισμός και προφανώς αποδοτικές λύσεις.

Ο ξαφνικός θόρυβος που σηκώθηκε με την ανακοίνωση από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ για λουκέτο σε 204 υποκαταστήματα ανά την Ελλάδα με αντιδράσεις τόσο από την αντιπολίτευση, όσο όμως και σε εσωκομματικό επίπεδο σήμαναν συναγερμό στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ήταν σαφές ότι το θέμα προκαλούσε αρνητικό αντίκτυπο για την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsbeast.gr πραγματοποιήθηκε κυβερνητική συσκεψη χθες το μεσημέρι με όλους τους εμπλεκόμενους ( διοίκηση ΕΛΤΑ- Υπερταμείου) στην οποία συμμετείχε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης όπου τέθηκαν επί τάπητος όλα τα δεδομένα, ενώ σε ανοιχτή γραμμή ενημέρωσης ήταν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρότι βρισκόταν στο Κάιρο.

Στη συνέχεια κυβερνητικά στελέχη τόνιζαν ότι για να κοινοποιηθεί ένα τόσο τολμηρό και ταυτόχρονα αναγκαίο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων απαιτείται προηγουμένως ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης, προκειμένου να λυθούν απορίες και να υπάρξουν εξηγήσεις για το πώς θα γίνεται η εξυπηρέτηση πχ των συνταξιούχων σε απομακρυσμένες περιοχές.

Τα στάδια της μετάβασης

Ακολούθησε ανακοίνωση της διοίκησης των ΕΛΤΑ αλλαγής του αρχικού σχεδίου, διαιρώντας τις επικείμενες μεταβολές σε δύο φάσεις.

Α) αναστολή λειτουργίας μόνο των καταστημάτων που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες των νομών της χώρας όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα.

και Β) εντός τριμήνου «λουκέτα» στις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας, δίνοντας με τον τρόπο αυτό πίστωση χρόνου στους συναλλασσόμενους με τα ελληνικά ταχυδρομεία προκειμένου γίνει σαφής η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, με κριτήριο – όπως αναφέρει η διοίκηση- την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και να εξετασθεί η λειτουργία πρακτορείων, εφ΄όσον υπάρχει ενδιαφέρον και είναι εφικτό σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

Αυτό πάντως το οποίο διαβεβαιώνουν από την κυβέρνηση είναι ότι όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης «κανένας μόνιμος υπάλληλος των ΕΛΤΑ δεν θα χάσει τη δουλειά του» και ότι οι πολίτες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται είτε μέσω καταστημάτων, είτε μέσω ταχυδρόμων, διανομέων ή συνεργατών που θα έχουν προσωπική επαφή με τους πολίτες και τους συνταξιούχους.

«Το μείζον είναι να πούμε ότι ο κόσμος δεν πρόκειται να μείνει χωρίς παρουσία των ΕΛΤΑ. Ούτε χωρίς έντυπο Τύπο. Υπάρχει πλήρης διασφάλιση της διανομής του Τύπου σε κάθε σημείο της χώρας», σημείωσε χαρακτηριστικά.