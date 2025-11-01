Εγκαινιάζεται σήμερα στην Αίγυπτο το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (Grand Egyptian Museum – GEM), το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο του κόσμου, που φιλοξενεί περισσότερα από 100.000 εκθέματα και «ζωντανεύει» επτά χιλιετίες ιστορίας, από τα προδυναστικά χρόνια έως την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο.

Διακεκριμένοι αιγυπτιολόγοι υποστηρίζουν ότι η δημιουργία του ενισχύει το αίτημα της Αιγύπτου για την επιστροφή σημαντικών αρχαιοτήτων που φυλάσσονται σε άλλα κράτη -μεταξύ αυτών και η περίφημη Στήλη της Ροζέτας, η οποία εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο.

Στα εγκαίνια του μουσείου παρευρέθηκαν και ως καλεσμένοι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Για πρώτη φορά εκτίθεται ολόκληρος ο τάφος του Τουταγχαμών

Κύριο αξιοθέατο του GEM αποτελεί ολόκληρο το περιεχόμενο του άθικτου τάφου του νεαρού φαραώ Τουταγχαμών, το οποίο εκτίθεται για πρώτη φορά στο σύνολό του από τότε που ανακαλύφθηκε από τον Βρετανό αιγυπτιολόγο Χάουαρντ Κάρτερ. Ανάμεσα στα εκθέματα βρίσκονται η περίφημη χρυσή νεκρική του μάσκα, ο θρόνος του και οι πολεμικές του άμαξες.

«Έπρεπε να σκεφτούμε πώς να τον παρουσιάσουμε διαφορετικά, γιατί από την ανακάλυψη του τάφου το 1922, περίπου 1.800 από τα 5.500 αντικείμενα είχαν εκτεθεί σε διάφορα μουσεία», δήλωσε ο δρ Ταρέκ Ταουφίκ, πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αιγυπτιολόγων και πρώην επικεφαλής του GEM.

«Η ιδέα ήταν να παρουσιαστεί ολόκληρος ο τάφος, έτσι ώστε τίποτα να μην παραμένει στις αποθήκες ή σε άλλα μουσεία -να βιώσει ο επισκέπτης την ίδια εμπειρία με τον Κάρτερ, πριν από περισσότερο από έναν αιώνα».

Με κόστος περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια, το τεράστιο μουσειακό συγκρότημα αναμένεται να προσελκύει έως και 8 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, δίνοντας ισχυρή ώθηση στον αιγυπτιακό τουρισμό, ο οποίος έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια από περιφερειακές κρίσεις.

«Ελπίζουμε το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο να σηματοδοτήσει μια νέα χρυσή εποχή για την αιγυπτιολογία και τον πολιτιστικό τουρισμό», δήλωσε ο Αχμέντ Σεντίκ, ξεναγός και επίδοξος αιγυπτιολόγος στην περιοχή των πυραμίδων στην Γκίζα.

Πέρα από την εντυπωσιακή συλλογή του Τουταγχαμών, στο μουσείο εκτίθεται και η ταφική βάρκα του Χέοπα, ηλικίας 4.500 ετών -ένα από τα αρχαιότερα και καλύτερα διατηρημένα πλοία της αρχαιότητας. Τα περισσότερα εκθεσιακά τμήματα του μουσείου είχαν ανοίξει στο κοινό από πέρυσι, σύμφωνα με το BBC.

Δείτε την εντυπωσιακή τελετή