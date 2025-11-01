Δύο μεγάλα ζητήματα με άμεσο αντίκτυπο στο σύνολο της κοινωνίας επιχειρεί να λύσει η κυβέρνηση, τα οποία έχουν προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση. Ο αγροτικός κόσμος είναι σε αναβρασμό καθώς αγωνιά για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ η απόφαση για το κλείσιμο άνω των 200 καταστημάτων των ΕΛΤΑ έχει δημιουργήσει αναστάτωση στην καθημερινότητα των πολιτών.

Όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην κυβέρνηση τονίζουν ότι το να βάλουν σε τάξη τον τομέα αυτό είναι μονόδρομος.

Βασικός στόχος είναι από εδώ και πέρα το περίσσευμα των επιδοτήσεων που κόβονται από εκείνους που δεν τις δικαιούνται να περνά στους πραγματικούς αγρότες.

Όπως σημειώνουν, από τα 54 βήματα που έπρεπε να γίνουν, έχουν ολοκληρωθεί τα 46. Μάλιστα, την Τρίτη 4 Νοεμβρίου θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η αναθεώρηση του πλάνου για το ΟΣΔΕ και χωρίς συμφωνία δεν θα δοθεί το πράσινο φως για να γίνουν οι πληρωμές.

Μάλιστα, σημειώνουν ότι αν βγουν εκτός πλάνου, τότε είτε η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με πρόστιμα είτε με ανατροπή των επιδοτήσεων και αυτό θα έβλαπτε πρωτίστως τους ίδιους τους αγρότες.

Στον χώρο αυτό πλέον συντελείται μία κοσμογονία και το σχέδιο προβλέπει τα εξής:

Η καταβολή της βασικής ενίσχυσης του 2025 θα γίνει με διασταυρωτικούς ελέγχους.

Το 2026 θα τεθεί σε ισχύ νέο σύστημα με υποβολή των αιτήσεων για τις επιδοτήσεις την άνοιξη αντί για το φθινόπωρο κάθε έτους.

Μάλιστα, αν αποδειχθεί ότι στον κτηνοτροφικό τομέα τα ζώα είναι λιγότερα από αυτά που εμφανίζονταν έως τώρα, τα χρήματα που θα περισσέψουν θα πάνε στους έντιμους παραγωγούς που δεν έκαναν εικονικές δηλώσεις.

Πλέον από το 2026 θα κινούμαστε με το νέο, σύγχρονο, διαφανές, ευρωπαϊκό σύστημα. Αυτό που ζητούν από τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα είναι λίγη υπομονή.

Όσον αφορά τις κινητοποιήσεις, κυβερνητικά στελέχη σημείωναν ότι γίνονται από αγρότες οι οποίοι έχουν δικαιολογημένες αγωνίες, έχουν δικαιολογημένη εν μέρει ένταση, η οποία προκύπτει από την ανάγκη να πάρουν τα λεφτά που δικαιούνται. «Συμμεριζόμαστε τις αγωνίες τους, ωστόσο όσο δίκιο και να έχουν, δεν πρέπει να διαταραχθούν οι λειτουργίες του κράτους, οι μετακινήσεις των υπόλοιπων πολιτών», λένε χαρακτηριστικά.

Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα

Προσπαθώντας να εξηγήσουν τα όσα συμβαίνουν με τα ΕΛΤΑ, συνεργάτες του πρωθυπουργού τόνιζαν ότι η κυβέρνηση στήριξε τα ΕΛΤΑ οικονομικά, με μία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου άνω των 250 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, είναι πλέον σαφές ότι πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις.

Θυμίζουν μάλιστα ότι με νόμο ΣΥΡΙΖΑ του 2018, το σύνολο των μετοχών κυριότητας του ελληνικού δημοσίου στα ΕΛΤΑ μεταβιβάστηκε αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα στο Υπερταμείο.

Τότε, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ως Υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ διαφωνούσε με τον Νίκο Παππά σχετικά με την αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ και τη μελέτη της PWC, που προέβλεπε το κλείσιμο 200 καταστημάτων.

Ζητούν επίσης από όσους αντιδρούν να μην σκέφτονται με λογικές προηγούμενων δεκαετιών. Για παράδειγμα, παραπέμπουν στα λεγόμενα του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων, ο οποίος είπε ότι η αλληλογραφία αντιπροσωπεύει μόλις το 10% αυτού που ήταν πριν από 10 χρόνια.

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί: