Με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις που θα κρίνουν την παραμονή στη κατηγορία συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Super League 2.

Για τον Β’ όμιλο, η Athens Kallithea και η Ελλάς Σύρου, οι οποίες έκαναν βήμα για τη σωτηρία την περασμένη αγωνιστική, υποδέχονται το Αιγάλεω και τα Χανιά αντίστοιχα, ενω η Ηλιούπολη αντιμετωπίζει τον ουραγό Παναργειακό.

Στον Α’ όμιλο, δεν υπάρχει δράση αυτό το σαββατοκύριακο στα Playouts, ωστόσο για τα playoffs, ο Ηρακλής θα αναμετρηθεί με την Αναγέννηση Καρδίτσας και Νίκη Βόλου με τον Αστέρα Β’ AKTOR.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Α όμιλος

Κυριακή 22 Μαρτίου

Playoffs

Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας (15:00)

Νίκη Βόλου – Asteras Β’ AKTOR (15:00)

Β όμιλος

Σάββατο 21 Μαρτίου

Playoffs

Μαρκό – Καλαμάτα (15:00)

Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’ (15:00, MEGA News)

Playouts

Παναργειακός – Ηλιούπολη (15:00)

Ελλάς Σύρου – Χανιά (15:00)

Athens Kallithea – Αιγάλεω (15:00)