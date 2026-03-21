Με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις που θα κρίνουν την παραμονή στη κατηγορία συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Super League 2.
Για τον Β’ όμιλο, η Athens Kallithea και η Ελλάς Σύρου, οι οποίες έκαναν βήμα για τη σωτηρία την περασμένη αγωνιστική, υποδέχονται το Αιγάλεω και τα Χανιά αντίστοιχα, ενω η Ηλιούπολη αντιμετωπίζει τον ουραγό Παναργειακό.
Στον Α’ όμιλο, δεν υπάρχει δράση αυτό το σαββατοκύριακο στα Playouts, ωστόσο για τα playoffs, ο Ηρακλής θα αναμετρηθεί με την Αναγέννηση Καρδίτσας και Νίκη Βόλου με τον Αστέρα Β’ AKTOR.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Α όμιλος
Κυριακή 22 Μαρτίου
Playoffs
Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας (15:00)
Νίκη Βόλου – Asteras Β’ AKTOR (15:00)
Β όμιλος
Σάββατο 21 Μαρτίου
Playoffs
Μαρκό – Καλαμάτα (15:00)
Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’ (15:00, MEGA News)
Playouts
Παναργειακός – Ηλιούπολη (15:00)
Ελλάς Σύρου – Χανιά (15:00)
Athens Kallithea – Αιγάλεω (15:00)