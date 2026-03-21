Με αφορμή την σημερινή αναμέτρηση της Τβέντε με την Φορτούνα Σίταρντ, ο Δημήτρης Λημνιός παραχώρησε συνέντευξή στην Ολλανδία και θυμήθηκε τις δραματικές στιγμές που έζησε τις ημέρες του θανάτου του συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό, Τζορτζ Μπάλντοκ.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος εξτρέμ μίλησε στην ιστοσελίδα «De Limburger» για τη μέχρι τώρα πορεία του στην Eredivisie με τη φανέλα της Φορτούνα Σιτάρτντ και περιέγραψε το πώς έμαθε για τον θάνατο του Μπάλντοκ, καθώς και τα όσα μοιράστηκε μαζί του στην τελευταία τους συνάντηση.

«Το θυμάμαι πολύ καλά. Έλαβα ένα τηλεφώνημα το βράδυ και απλώς δεν μπορούσα να το πιστέψω. Παίζαμε μαζί στη δεξιά πλευρά και είχαμε πολύ καλή σχέση. Εκείνη την περίοδο με ρωτούσε κάθε μέρα πώς είναι ο νεογέννητος γιος μου.

Εκείνη την ημέρα, το πρωί στα αποδυτήρια, μου είπε: “Ντίμι, θα τα πούμε αύριο”. Ναι, ακόμα μου ραγίζει την καρδιά. Ειδικά όταν σκέφτομαι τη νεαρή οικογένειά του. Είναι απλό: πρέπει να νιώθεις ευλογημένος όταν μπορείς να ανοίξεις τα μάτια σου το πρωί.

Να σηκωθείς ξανά. Ο Τζορτζ δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ο Παναθηναϊκός και η Ελλάδα παίζουν έχοντάς τον στη σκέψη τους», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Λημνιός.