Με τις εξελίξεις στα ΕΛΤΑ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ να κυριαρχούν στον πρωινό καφέ σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός επέστρεψε από την Αίγυπτο και την Κύπρο πιάνοντας το νήμα όχι ακριβώς από εκεί που το άφησε, καθώς και για τα δύο ζητήματα το κυβερνητικό επιτελείο πρέπει να δράσει άμεσα για να καμφθούν οι αντιδράσεις και η κριτική τόσο από την αντιπολίτευση όσο όμως και σε εσωκομματικό επίπεδο, καθώς το ξαφνικό κλείσιμο υποκαταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων, ακόμα και μετά τη «διόρθωση» του αρχικού βίαιου σχεδιασμού από πλευράς της διοίκησής τους και την περίοδο χάριτος τριών μηνών για την περιφέρεια, απαιτεί εξηγήσεις ειδικά στις τοπικές κοινωνίες και λεπτούς χειρισμούς για να αντιστραφεί το αρνητικό κλίμα.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του μπορεί να μην έκανε καμία νύξη για το θέμα των ΕΛΤΑ, ωστόσο επανήλθε στο πρόβλημα των αγροτικών επιδοτήσεων, λέγοντας ότι «πρέπει να αλλάξει εν κινήσει ένα άρρωστο σύστημα και ταυτόχρονα να μην διακινδυνεύσουν οι πληρωμές» και διαβεβαιώνοντας τους αγρότες ότι η κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιταχύνει την καταβολή των αποζημιώσεων.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Αυστηρό χρονοδιάγραμμα

Με την προθεσμία της Κομισιόν για το action plan του ΟΠΕΚΕΠΕ να εκπνέει αύριο ώστε να ανάψει πράσινο φως για την αποδέσμευση των επιδοτήσεων μετά από την πρόταση που θα καταθέσει η κυβέρνηση για ένα αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων, τα επόμενα ορόσημα αφορούν: α) στο γεγονός ότι μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου πρέπει να δοθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης του 2025, αφού πρώτα έχουν πραγματοποιηθεί οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις που έχουν ζητηθεί από την Κομισιόν, ενώ β) έως 31 Δεκεμβρίου πρέπει να ψηφιστεί ο νόμος για την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην ΑΑΔΕ, προκειμένου να αναλάβει τον ρόλο του οργανισμού πληρωμών την 1η Ιανουαρίου 2026. Έως τις 31 Ιανουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί η βασική δευτερογενής νομοθεσία, ενώ μέχρι το τέλος Ιουνίου 2026 θα έχει ολοκληρωθεί η ένταξη και αξιολόγηση του προσωπικού, καθώς και η αξιολόγηση των πληροφοριακών συστημάτων.

Κρίσιμες καταθέσεις στην εξεταστική

Κόκκινο αναμένεται να χτυπήσει το πολιτικό θερμόμετρο στην εξεταστική, καθώς αυτή την εβδομάδα θα καταθέσουν ο νυν και οι πρώην υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα: Την Τρίτη οι Κώστας Τσιάρας και Γιώργος Τσακίρης, την Τετάρτη ο Λευτέρης Αυγενάκης, την Πέμπτη οι Γιώργος Γεωργαντάς και Σπήλιος Λιβανός και την Παρασκευή ο Μάκης Βορίδης.

Τα ΕΛΤΑ στη Βουλή

Έκτακτη κοινή σύγκλιση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και της Δημόσιας Διοίκησης-Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με θέμα τα ΕΛΤΑ αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο το μεσημέρι μετά από επίμονο αίτημα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. «Απαιτείται πλάνο εξυγίανσης με έγνοια για ηλικιωμένους συνταξιούχους» επισήμανε χθες ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος, ωστόσο κατέστησε σαφές ότι «την ευθύνη φέρει η διοίκηση των ΕΛΤΑ» και αυτό γιατί την περίοδο της διακυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου με το τρίτο μνημόνιο πέρασαν στο Υπερταμείο και συνεπώς έχουν ανεξάρτητη διοίκηση. Πάντως, το σφυροκόπημα από την αντιπολίτευση αναμένεται έντονο, βάζοντας στο στόχαστρο τόσο την κυβέρνηση όσο και τη διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων για τους χειρισμούς τους.