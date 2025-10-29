Η Νέα Δημοκρατία εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με επίθεση που πραγματοποιήθηκε στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών και βουλευτή του Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών, Χάρη Θεοχάρη, στον Άγιο Δημήτριο, καταδικάζοντας την πράξη ως φασιστική και επικίνδυνη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, οι δράστες δεν δίστασαν να βάλουν φωτιά στην είσοδο του γραφείου, ενώ μέσα βρίσκονταν εργαζόμενοι, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Η Νέα Δημοκρατία καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να εκφράσουν με σαφήνεια και αποφασιστικότητα την καταδίκη τους για το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι η δημοκρατία στη χώρα μας δεν εκφοβίζεται και ότι το κόμμα δεν πρόκειται να υποκύψει σε τρομοκρατικές ενέργειες.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών και Βουλευτή Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Χάρη Θεοχάρη στον Άγιο Δημήτριο, είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να βάλουν φωτιά στην είσοδο του γραφείου την ώρα που βρίσκονταν εργαζόμενοι εντός αυτού!

Καταδικάζουμε την επίθεση και καλούμε όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους.

Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται».