Ανοικτή συζήτηση διεξήγαγε το Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για «την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Παλαιστινιακού ζητήματος».

Τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη ενημέρωσε ο Αναπληρωτής Ειδικός Συντονιστής για τη Διαδικασία Ειρήνης στη Μέση Ανατολή, Ραμίς Αλακμπαρόφ, o οποίος ανέφερε ότι «μετά από δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου και ανείπωτης ανθρώπινης οδύνης, έχουμε τώρα την ευκαιρία να κλείσουμε ένα σκοτεινό κεφάλαιο» της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης.

Εξήρε τη Συμφωνία της 9ης Οκτωβρίου, που βασίστηκε στο 20 σημείων σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία «εξασφάλισε κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα», χαρακτηρίζοντάς την «αποτέλεσμα μιας αξιοσημείωτης διπλωματικής προσπάθειας των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας». Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι «οι ισορροπίες παραμένουν εξαιρετικά εύθραυστες» και πως «μια επιστροφή στη σύγκρουση πρέπει να αποφευχθεί με κάθε κόστος».

Ο κ. Αλακμπαρόφ περιέγραψε την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα ως «συγκλονιστική», σημειώνοντας ότι πολλές οικογένειες παραμένουν εκτοπισμένες και ότι «οι επείγουσες ανάγκες είναι τεράστιες – στην υγεία, τη στέγαση, το νερό, την αποχέτευση, τα τρόφιμα και τα μέσα διαβίωσης».

Παρουσίασε το 60 ημερών σχέδιο ανταπόκρισης του ΟΗΕ, το οποίο στοχεύει στην αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών, τη διεύρυνση των διαύλων πρόσβασης και την ασφαλή μετακίνηση του προσωπικού. Από την έναρξη της εκεχειρίας, οι αποστολές βοήθειας έχουν αυξηθεί κατά 46%, ωστόσο, όπως είπε, «αυτό δεν είναι αρκετό», καλώντας για «περισσότερα σημεία διέλευσης, συνεχή παροχή καυσίμων και επιχειρησιακό χώρο για τον ΟΗΕ και τις ΜΚΟ».

Χαιρέτισε τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης της 22ας Οκτωβρίου, η οποία επαναβεβαίωσε την υποχρέωση του Ισραήλ «να συνεργάζεται καλόπιστα με τα Ηνωμένα Έθνη» και να διευκολύνει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Αναφερόμενος στη Δυτική Όχθη, καταδίκασε τη συνεχιζόμενη βία και τις «απαράδεκτες πράξεις εποίκων» κατά τη συγκομιδή ελιάς, ζητώντας λογοδοσία και την επιστροφή των εκτοπισμένων Παλαιστινίων.

Τόνισε επίσης ότι το επικείμενο Συνέδριο Ανασυγκρότησης του Καΐρου, το οποίο θα συνδιοργανώσουν η Αίγυπτος, η Παλαιστινιακή Αρχή και τα Ηνωμένα Έθνη, θα αποτελέσει καθοριστικό βήμα για την ανάκαμψη της Γάζας. Ο ΟΗΕ, υπογράμμισε, παραμένει προσηλωμένος «στην ολοκλήρωση της κατοχής και στην υλοποίηση της λύσης των δύο κρατών – Ισραήλ και Παλαιστίνη που θα ζουν πλάι πλάι με ειρήνη και ασφάλεια, στα προ του 1967 σύνορα, με την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα και των δύο κρατών».

Στη πλειονότητα τους τα κράτη-μέλη εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς την πρόσφατη εκεχειρία στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων, υπογραμμίζοντας ότι η τρέχουσα δυναμική πρέπει να αξιοποιηθεί για να προωθηθεί μια διαρκής ειρήνη.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβυς Α. Μπαλτά στην τοποθέτηση της καλωσόρισε θερμά το σχέδιο που προωθήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο -όπως ανέφερε- άνοιξε τον δρόμο για την τρέχουσα εκεχειρία στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων, αντανακλώντας σημαντική διεθνή κινητοποίηση και συντονισμό.

Υπογράμμισε τη δέσμευση της Ελλάδας για τις εξελίξεις της «επόμενης ημέρας», όπως αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Διάσκεψη Ειρήνης που πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο και εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλει στην ανοικοδόμηση της Γάζας και στη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας, καλώντας τα μέρη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους και να επιδείξουν σύνεση και αυτοσυγκράτηση.

Η κ. Μπαλτά εξέφρασε βαθιά ανησυχία για την επέκταση των εποικισμών και τη βία των εποίκων, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων κατά των χριστιανικών κοινοτήτων, στη Δυτική Όχθη και τόνισε επίσης ότι έχει έρθει η ώρα να χαραχθεί μια πορεία προς μια διαρκή ειρήνη και ασφάλεια, στη βάση της λύσης των δύο κρατών.