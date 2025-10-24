Τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε σε σημερινές ραδιοφωνικές του δηλώσεις ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, κάνοντας λόγο για σωστή στρατηγική. «Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μείνει πολιτικά και ψυχολογικά κοντά στον πρώην πρόεδρο του κόμματος και πρώην πρωθυπουργό», είπε και επισήμανε τη θέση της χθεσινής Πολιτικής Γραμματείας ότι οι πορείες πρέπει να είναι κοντινές και συγκλίνουσες.

«Αυτονόητο, για την ευρύτερη ενότητα στον χώρο της αριστεράς, να λες ότι με τον Αλέξη Τσίπρα είμαστε σύντροφοι, καθώς έχουμε κοντινές πολιτικές θέσεις», ανέφερε στο ERT news radio 105,8 ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Ζαχαριάδης.

Δεν θα υπάρχουν ζητήματα που στο ορατό μέλλον θα μας χωρίσουν, σημείωσε και πρόσθεσε πως «ο κόσμος που έχει παραμείνει στο κόμμα δεν θέλει διαστάσεις, διαιρέσεις και πολυκερματισμό».

«Δεν εκτιμώ ότι θα υπάρξουν ζητήματα που θα μας χωρίσουν με τον Αλέξη Τσίπρα», πρόσθεσε, ενώ σε ό,τι αφορά την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη εναντίον της συμπόρευσης με τον κ. Τσίπρα, είπε ότι «είναι σεβαστή η θέση του, αλλά είναι διαφορετική από αυτή που έχει το κόμμα».