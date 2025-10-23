Η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμη σε εξέλιξη, αλλά η πλειοψηφία εγκρίνει τη συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, με εξαίρεση τρία άτομα που διαφωνούν.

Συγκεκριμένα, Παύλος Πολάκης, Τρύφωνας Αλεξιάδης και Ανδρέας Παναγιωτόπουλος λένε «όχι» στο ενδεχόμενο το κόμμα να συμπορευτεί με τον πρώην πρόεδρο του, ο οποίος πρόσφατα παραιτήθηκε και από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου για συμπόρευση έγινε δεκτή με 26 «ναι» και 3 «όχι».

Επίσης, ο Παύλος Πολάκης αποχώρησε νευριασμένος από τη συνεδρίαση πριν ολοκληρωθεί.

Διαφωνία Πολάκη – Φάμελλου

Προηγουμένως, ο τωρινός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε μια στιχομυθία με τον Παύλο Πολάκη, όταν ο βουλευτής κατηγόρησε τον Τσίπρα για διάσπαση.

«Ο Αλέξης έκανε διάσπαση», είπε ο Παύλος Πολάκης, με τον Σωκράτη Φάμελλο να απαντάει: «Διαφωνώ, δεν έχουμε αντιπαραθετική σχέση με τον Τσίπρα».

Μετά από λίγη ώρα, ο κ.Πολάκης προχώρησε σε ανάρτηση στο Facebook, γράφοντας μεταξύ άλλων για τον Αλέξη Τσίπρα:

«Θεωρώ πως όλοι και εννοείται και η όποια απόπειρα του Αλέξη Τσίπρα θα κριθεί πρώτα απ΄όλα και πάνω απ΄όλα από το πρόγραμμα που θα εκπέμψει σε σχέση με το τι έχει ανάγκη η κοινωνική πλειοψηφία μετά την καταστροφική εξαετία Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόγραμμα διατυπωμένο στο συνέδριο και με ανάλυση των αξόνων του πρόσφατα στη ΔΕΘ από τον Σωκράτη Φάμελλο και στη βάση αυτή καλεί τους πάντες και πρώτα απ΄όλα τον ελληνικό λαό.

Αυτά που μέχρι στιγμής έχω ακούσει (πολύ λίγα και γενικόλογα) σε προγραμματικό επίπεδο από τον Αλέξη Τσίπρα πχ για “ταμείο εφοπλιστών” εμένα δεν με εμπνέουν».