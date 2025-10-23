Σημαντικές εξελίξεις συντελούνται στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς με μεγάλη πλειοψηφία περνάει η πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου για συμπόρευση του κόμματος με τον Αλέξη Τσίπρα.

Η εισήγηση του τωρινού προέδρου έγινε δεκτή παρότι υπήρξαν διαφωνίες όταν τη διατύπωσε, με τον Παύλο Πολάκη να υποστηρίζει ότι ο πρώην πρόεδρος διέσπασε το ΣΥΡΙΖΑ. Η συνεδρίαση είναι ακόμη σε εξέλιξη και το τελικό αποτέλεσμα θα κρίνει το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ.

Σημειώνεται, ότι λίγο νωρίτερα ο Σωκράτης Φάμελλος προτείνοντας τη συμπόρευση με τον Τσίπρα, προκάλεσε τη διαφωνία του Χανιώτη βουλευτή.

«Ο Αλέξης έκανε διάσπαση», είπε ο Παύλος Πολάκης, με τον Σωκράτη Φάμελλο να απαντάει: «Διαφωνώ, δεν έχουμε αντιπαραθετική σχέση με τον Τσίπρα».

Η εισήγηση Φάμελλου

Προηγουμένως, μιλώντας στη συνεδρίαση που είναι σε εξέλιξη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναπτύσσοντας τις θέσεις του υποστήριξε ότι «σε αυτό το περιβάλλον, η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα, από τη θέση του βουλευτή αποτελεί ένα σημαντικό και κρίσιμο γεγονός που αντικειμενικά παράγει ισχυρά πολιτικά αποτελέσματα και δημιουργεί νέα δεδομένα και ερωτήματα που κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει».

Σχολιάζοντας το έργο του Τσίπρα στην ηγεσία του κόμματος τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «δόμησε χαρακτηριστικά και θέσεις κυβερνώσας παράταξης, κυβέρνησε τη χώρα και ανέτρεψε τους πολιτικούς συσχετισμούς τεσσάρων δεκαετιών που είχαν διαμορφωθεί μετά τη Μεταπολίτευση».

Τότε, πρότεινε ότι «ακόμη και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική. Οι παράλληλες πορείες μας οφείλουν να συγκλίνουν στον κοινό στόχο ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου, με συγκρότηση προγραμματικής πρότασης και υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών συνολικά στον προοδευτικό χώρο, με γνώμονα τα συμφέροντα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας και στη βάση των Αριστερών ιδεών και αξιών».