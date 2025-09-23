Το «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη θα φιλοξενήσει σήμερα το βράδυ στις 21:00 ακόμα μια συνάντηση ανάμεσα στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Με τη φετινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να διεξάγεται σε ένα εκρηκτικό διεθνές περιβάλλον, με χώρες ειδικά στην περιοχή μας να βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, Αθήνα και Άγκυρα θα επιχειρήσουν για ακόμα μια φορά να συνομιλήσουν, παρά το γεγονός ότι, τουλάχιστον τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, οι διαφορές μας είναι αγεφύρωτες.

«Ακόμα και αυτό δεν είναι λίγο την ώρα που ο πλανήτης “φλέγεται” σε πολλές γωνιές του στην κυριολεξία», σχολίαζε κυβερνητικός αξιωματούχος.

Η ελληνική αποστολή και φυσικά και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι απόλυτα προετοιμασμένοι γι’ αυτό το τετ-α-τετ, καθώς βρέθηκαν και το 2023 στο «Σπίτι της Τουρκίας». Βέβαια τότε τα νερά ήταν πιο ήρεμα ανάμεσα στις δύο χώρες. Η επιλογή του χώρου έγινε φέτος από την Τουρκία καθώς πέρυσι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στην έδρα του ΟΗΕ σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά.

Χαμηλές προσδοκίες

Οι προσδοκίες είναι χαμηλές και δεν αναμένονται απτά αποτελέσματα, πλην του καθορισμού ημερομηνίας για το «βαλτωμένο» Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο είναι να πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα.

Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το ραντεβού των δύο ηγετών δεν είναι βαρύνουσας σημασίας.

Η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει στην οδό της ενεργούς εξωτερικής πολιτικής και παράλληλα δεν μετακινείται από τις κόκκινες γραμμές της.

Σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρόντες θα είναι οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, αλλά και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτον Νικολαΐδης και Τσαγατάι Κιλίτς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει διαμηνύσει ότι θα θέσει το ζήτημα του casus belli στον Ταγίπ Ερντογάν, ενώ έχει ήδη προειδοποιήσει ότι δεν θα επιτρέψει η χώρα μας τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, ύψους 150 δισ., για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης όσο η Τουρκία συνεχίζει να μας απειλεί με πόλεμο.

Βασικός στόχος πάντως της Ελλάδας είναι η διατήρηση των ανοιχτών διαύλων με την Τουρκία και, όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η κυβέρνηση «δεν βάζει ούτε καν σε συζήτηση ζητήματα κυριαρχίας» και επιλέγει τον διάλογο αντί ενός «ψευτοπατριωτισμού που μικραίνει τη χώρα».

Η ελληνική πλευρά είναι καθ’ όλα έτοιμη να απαντήσει σε περίπτωση που τεθούν από την άλλη πλευρά ζητήματα όπως ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, τα Θαλάσσια Πάρκα, η εκκίνηση της διαδικασίας για ΑΟΖ με τη Λιβύη αλλά και το επίσημο ενδιαφέρον της Chevron για έρευνες στα μπλοκ νότια της Κρήτης. Και πολλοί είναι εκείνοι που θα περιμένουν να δουν μέσα από τη στάση του σώματος και τις εκφράσεις των δύο ηγετών τι θα ακολουθήσει πίσω από τις κλειστές πόρτες.