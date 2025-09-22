Τη θέση της Ελλάδος ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναμένεται να υπογραμμίσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρέμβαση του στη Γενική Συνέλευση την ερχόμενη Παρασκευή στη Νέα Υόρκη στην οποία μεταβαίνει εντός της ημέρας, όπως σημείωσε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ αναφέρθηκε και στην απεργία πείνας που κάνει πατέρας θύματος των Τεμπών στο Σύνταγμα.

«Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην συγκλονίζεται με τον αγώνα ενός πατέρα που έχει χάσει το παιδί του και έχει δικαίωμα να υποβάλλει όποιο αίτημα επιθυμεί. Είμαστε στο πλευρό ενός πατέρα σε ανθρώπινο επίπεδο. Επί του αιτήματος: είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της δικαιοσύνης. Δεν έχουν καμία δουλειά ούτε η κυβέρνηση ούτε και η αντιπολίτευση. Έχουμε διάκριση των εξουσιών. Για τα κόμματα: τι μας ζητούν τα κόμματα; Να παρέμβουμε στη δικαιοσύνη. Να βγουν να το πουν καθαρά. Ποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη; Στο ακροατήριο μπορεί να υποβληθεί το οποιαδήποτε αίτημα. Υπάρχει κάποιο κόμμα που δε θέλει να ξεκινήσει η δίκη; Είναι προφανές ότι δεν θα παρέμβει η κυβέρνηση στη δικαιοσύνη. Αυτό το έκαναν άλλες κυβερνήσεις. Οι πολίτες κατάλαβαν ποιοι πήγαν να κάνουν πολιτική καριέρα στις πλάτες άλλων ανθρώπων», τόνισε ο κ. Μαρινάκης

Αποδεχόμαστε πλήρως την απάντηση του κ. Σταμάτη, είπε.

Ο Παύλος Μαρινάκης φωτογράφισε την Πλεύση Ελευθερίας λέγοντας: «Υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους αυτούς και προσπαθούν να παίξουν τις καθυστερήσεις. Ένα κόμμα θέλει να επιβιώσει πολιτικά εκμεταλλευόμενο τον ανθρώπινο πόνο. Δεν είναι δυνατόν να ορίζεται η πολιτική ατζέντα από την εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου».

Για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν:

«Από κάθε διεθνή επαφή να περιμένουμε ουσιαστικά μια ακόμα συνέχιση μιας προσπάθειας ενδυνάμωσης της χώρας και προβολή των εθνικών θέσεων. Έχουμε επιλέξει να μεγαλώσουμε την Ελλάδα και τον διάλογο και όχι μια λογική ψευτοπατριωτισμού που κονταίνει την Ελλάδα», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν

«Παρακολουθώ ένα αφήγημα που προσπαθούν να χτίσουν κάποιοι που μου θυμίζει συζητήσεις στο Δημοτικό. Ποιος το είπε πρώτος. Μια λογική που δεν συνάδει με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και η αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ στα F35 περιορίζεται στις συζητήσεις από τότε που αποκλείστηκε η Τουρκία από το πρόγραμμα. Το 2019 ήμασταν εκτός F16 και εκτός F35. Η Τουρκία ήταν μέσα και στα δυο. Σήμερα έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη φάση αναβάθμισης των F16 και είμαστε μέσα στα F35 και η Τουρκία είναι εκτός. Η Ελλάδα συγκρίνεται με το μπόι της. Είχε κοντύνει από την προηγούμενη κυβέρνηση και τώρα είναι ψηλά».

Για το ενδεχόμενο αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους

«Ως προς το πολιτικό ζήτημα τασσόμαστε υπέρ της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους αλλά ως προς το πότε, αυτό υπαγορεύεται από τα εθνικά μας συμφέροντα. Δεν υπαγορεύεται από μικροκομματικούς σκοπούς και παιχνίδια εντυπώσεων».

Για στελέχη της ΝΔ που ζητούν να επιστρέψει ο Σαμαράς στη ΝΔ

«Δεν επιδιώκαμε αυτή την εξέλιξη. Είναι μια λογική απάντηση που κάθε στέλεχος της ΝΔ μπορεί να λέει».

Τι αυξήσεις θα δουν οι ένστολοι στην τσέπη τους

Οι ένστολοι θα δουν στην τσέπη τους από τον επόμενο μήνα και από τον Ιανουάριο αυξήσεις για 3 λόγους:

Τις ειδικές αυξήσεις μισθολογίου

Τις αυξήσεις των Δημοσίων Υπαλλήλων

Τις ετήσιες αυξήσεις των δημοσίων Υπαλλήλων

Η νέα γενιά των ενστόλων έχει λαμβάνειν σύμφωνα με τα στοιχεία: