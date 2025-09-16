«Η Αριστερά περνάει κρίση γενικώς, είναι αλήθεια και αυτό δεν αφήνει ανέγγιχτη και τη Νέα Αριστερά», δήλωσε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου, στο ERTnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, με αφορμή τις δημοσκοπήσεις, στις οποίες τα κόμματα της Αριστεράς εμφανίζονται να μην καρπώνονται τη φθορά της κυβέρνησης.

«Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό και υπάρχουν λόγοι που συμβαίνει», σύμφωνα με την κ. Αχτσιόγλου, η οποία τόνισε ότι αυτή τη στιγμή, στην Ελλάδα υπάρχει κοινωνική δυσαρέσκεια, γεγονός που διαπιστώνεται και μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Όπως χαρακτηριστικά είπε, η κοινωνία έχει καταλάβει ότι δεν ανακουφίζεται γι’ αυτό οι δημοσκοπήσεις λένε ότι δεν αλλάζει το κλίμα για τη Νέα Δημοκρατία.

«Ισχύει ότι η αντιπολίτευση, εννοώ η αριστερή προοδευτική αντιπολίτευση, δεν μπορεί να πετύχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα έκφρασης ενός εναλλακτικού σχεδίου. Και ισχύει ότι, αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό λόγω της πολυδιάσπασης.

Η άποψή μου είναι και αυτή είναι και η άποψη της Νέας Αριστεράς εδώ και αρκετό καιρό, ότι υπάρχει ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων. Νομίζω ότι όποιος σχηματισμός, τωρινός ή μελλοντικός, δεν την βλέπει αυτή την ανάγκη, δεν βλέπει το πρόβλημα και νομίζω ότι όλα τα κόμματα, ξαναλέω υπαρκτά ή μελλοντικά, θα πρέπει να πάρουν ξεκάθαρη θέση ως προς αυτό. Ως προς το, έρχονται, υπάρχουν για να συσπειρώσουν δυνάμεις ή υπάρχουν για να κάνουν ατομικές καταγραφές;» ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Αχτσιόγλου.

Τι λέει για τον Αλέξη Τσίπρα

Απαντώντας στο αν ένα νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα είναι μια λύση σε αυτή την κατεύθυνση, επισήμανε «θα κριθεί από το αν θα τοποθετηθεί σε αυτό το ζήτημα με έναν τρόπο που θα δίνει προοπτική στην εξεύρεση λύσης, δηλαδή προοπτική στη συσπείρωση δυνάμεων. Και φυσικά είναι και το ζήτημα των θέσεων. Με ποιες θέσεις, με ποια γραμμή έρχεσαι».

Ερωτηθείσα επομένως αν κρατάει στάση αναμονής, η κ. Αχτσιόγλου παραδέχθηκε πως «κανείς δεν μπορεί να μιλάει για κάτι που δεν το έχει δει».

«Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ ούτε να επικροτήσω, ούτε να απορρίψω κάτι το οποίο δεν έχει υπάρξει. Είναι ένα σενάριο προφανώς, όπως ξέρετε κι εσείς, ένα ενεργό σενάριο αλλά δεν έχει υπάρξει. Η πολιτική για εμάς που είμαστε στην ενεργό πολιτική, δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει επί σεναρίων, μπορεί να γίνει επί πραγματικών δεδομένων, ενεργειών και προγραμμάτων».

Σχετικά με τις ενέργειες που γίνονται από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, στις οποίες δεν φαίνεται να περιλαμβάνονται πρόσωπα που ανήκαν στο στενό κύκλο του επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και η ίδια, η κ. Αχτσιόγλου έκανε το εξής σχόλιο: «Ο ίδιος επιλέγει πώς θα πορευθεί πολιτικά, αν θα ενεργήσει, πώς θα ενεργήσει, με ποιους θα ενεργήσει. Εγώ είμαι βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς και αυτή τη στιγμή το κόμμα μας τάσσεται κι εγώ προσωπικά τασσόμαστε υπέρ της ανάγκης συσπείρωσης, ξαναλέω προφανώς κοινού μετώπου, προφανώς ξεκάθαρων θέσεων. Αν θα έχουμε δηλαδή, μια σαφή γραμμή που θα βάζει μπροστά τα ζητήματα της εργασίας, του κοινωνικού κράτους, της φορολογίας, πώς θα τοποθετηθεί στις διεθνείς εξελίξεις. Έχουμε σήμερα και μια κλιμάκωση της επέμβασης στη Γάζα. Τάσσεσαι με την ειρήνη, τάσσεσαι με τον πόλεμο, κρατάς ίσες αποστάσεις, αυτά είναι μείζονα ζητήματα στα οποία πρέπει να υπάρχουν προγραμματικές συγκλίσεις.

Και ξέρετε, θα μετρηθούμε και οι αριστερές δυνάμεις και η σοσιαλδημοκρατία πάνω σε αυτά. Όταν λέω ότι κάνεις συσπείρωση δυνάμεων, κανένας δεν χάνει την ταυτότητά του, όλοι από κάπου ερχόμαστε αλλά η συσπείρωση απαιτεί ακριβώς τη συνεννόηση και απαιτεί και συνδιαμόρφωση θέσεων. Αυτά νομίζω είναι απαραίτητα για να υπάρξει και μια πολιτική αλλαγή στο τέλος».

Για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Ως προς τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η κ. Αχτσιόγλου τόνισε ότι «αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάσταση διαμορφωμένη στην ελληνική κοινωνία, τεράστιας συμπίεσης των εισοδημάτων και τα όσα ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, δυστυχώς δεν αλλάζουν σε τίποτα την κατάσταση αυτή».

«Στην πραγματικότητα, η εργαζόμενη συντριπτική πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας θα συνεχίσει να μην μπορεί να βγάλει το μήνα, θα συνεχίσει ο μισθός να τελειώνει στα μισά, θα συνεχίσει να πρέπει να δουλεύει µε αδιανόητες υπερωρίες για να κερδίσει οριακά 5 ευρώ επιπλέον το μήνα. Θα συνεχίσουν τα ενοίκια να είναι πάρα πολύ υψηλά και να μην μπορούν οι νέοι άνθρωποι να νοικιάσουν ένα σπίτι για να μπορούν να κάνουν μια οικογένεια.

Τα όσα εξαγγέλθηκαν αφενός είναι μια τρομακτική απάντηση σε μια πολύ μεγάλη αφαίμαξη που έγινε μια ολόκληρη χρονιά. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, όταν έχει επιτύχει η ελληνική οικονομία ένα πλεόνασμα 8,7 δισ., δηλαδή, έχουν αφαιρεθεί στην πραγματικότητα από τους πολίτες 8,7 δισ. για να γίνει αυτό το πλεόνασμα και ο κύριος Μητσοτάκης έρχεται και δίνει το 1,7 δισ., καταλαβαίνουμε ότι είναι σαν να έχεις πάρει από έναν άνθρωπο πέντε και να του δίνεις πίσω το ένα» συμπλήρωσε η κ. Αχτσιόγλου.

Απαντώντας στο ποια στάση θα κρατήσει το κόμμα της Νέας Αριστεράς όταν έρθουν προς ψήφιση στη Βουλή τα νέα μέτρα, ανέφερε «θα πρέπει να τα δούμε. Οτιδήποτε, έστω και στο ελάχιστο μπορεί να βοηθήσει δεν θα το καταψηφίσουμε, αλλά η γενική εικόνα είναι αυτή ότι από τους πολίτες αφαιρέθηκαν 5 ας το πω σχηματικά και τους δίνεται πίσω το 1. Και αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει τα τελευταία 6 χρόνια συνέχεια».

Σχετικά με τις μειώσεις φόρων που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, η κ. Αχτσιόγλου επισήμανε ότι κατά κύριο λόγο ευνοούν ανώτερες περιουσίες και εισοδήματα.

«Ένας άνθρωπος που βγάζει 60.000 ευρώ για παράδειγμα, θα έχει πολύ μεγαλύτερη φοροελάφρυνση από κάποιον που βγάζει 15.000. Και το ζήτημα είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή μια άδικη αναδιανομή που συντελείται. Και αυτός ο άνθρωπος που βγάζει τα 60.000 ευρώ θα ευνοηθεί παραπάνω, όχι γιατί βγάζει περισσότερα χρήματα, αλλά γιατί του μειώνει περισσότερο τους φορολογικούς συντελεστές.

Αν το 1,7 δισ. το χρησιμοποιούσε μόνο για το αφορολόγητο, για να ανέβει το αφορολόγητο δηλαδή, θα ήταν μια πολύ πιο δίκαιη φορολογική παρέμβαση γιατί θα ελάφρυνε τελικά όλους. Η φορολογική κλίμακα είναι κλιμακωτή, όπως ξέρετε, άρα όλοι θα ελαφρύνονταν και τα 50.000 θα ελαφρύνονταν, αλλά θα ελαφρύνονταν δίκαια γιατί θα ελαφρύνονταν πολύ περισσότερο οι χαμηλοί. Άρα αυτό λέω ότι είναι ένας πυρήνας πολιτικής οικονομικής που στο βάθος του κάνει αναδιανομή, παίρνει από κάτω και ανεβάζει προς τα πάνω και γι’ αυτό έχουν αυξηθεί και οι ανισότητες αυτά τα έξι χρόνια» ανέφερε χαρακτηριστικά.