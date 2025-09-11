Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι η χώρα εισέρχεται πλέον σε ένα «λελογισμένο πλαίσιο» όσον αφορά τη φορολογική κλίμακα, με βάση τη λογική ότι «όποιος δηλώνει περισσότερα, έχει πιο λελογισμένο φόρο», όπως δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι πρόκειται για πρωτοβουλίες που ακολουθούν «την πλήρη φιλοσοφία της παράταξής μας», περιλαμβάνοντας μειώσεις φόρων για όλες τις κατηγορίες, με έμφαση στις οικογένειες. «Αν σκεφτούμε ότι αυτήν τη στιγμή τα εισοδήματα είναι στην κλίμακα 10-20.000 ευρώ και εργάζονται 2 γονείς με συνήθως 1-2 παιδιά, αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για μείωση στον κάθε γονέα από 4 έως 6 μονάδες. Πολύ περισσότερο, όταν μιλάμε για τρίτεκνη ή πολύτεκνη οικογένεια, μηδενίζεται ο φόρος, όπως αντίστοιχα και στην κατηγορία των νέων, ιδιαίτερα 25-30 ετών».

Σχετικά με το χαρτοφυλάκιό του, ο υπουργός υπογράμμισε ότι πριν ψηφιστεί η τροπολογία του Ιουλίου για την αναστολή ασύλου, που ισχύει για ακόμη έναν μήνα, εκείνη την εβδομάδα είχαν καταγραφεί 2.642 αφίξεις μεταναστών. «Όλος ο Ιούλιος έκλεισε με 3.650 αφίξεις περίπου, ο Αύγουστος είχε 689 – 80% μείωση δηλαδή – και το πρώτο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου έχουμε 75 αφίξεις, νούμερο απόλυτα διαχειρίσιμο. Μιλάμε για ένα πλήρη εξορθολογισμό, όπως αντιλαμβανόμαστε», επισήμανε.

Σε ερώτηση για το μέτρο της αναστολής ασύλου, ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε: «Το μέτρο της αναστολής ασύλου δεν είναι καθόλου ακραίο, αλλά είναι έκτακτο. Αλλά και ακραίο να είναι το μέτρο, όταν ένας υπουργός ή ένας πρωθυπουργός βλέπει να έρχονται 1.000 άτομα ανά ημέρα, πρέπει να προστατεύσει τους πολίτες του. Δεν πρόκειται αν αφήσουμε ποτέ χιλιάδες μετανάστες να εισέρχονται και να παρακολουθούμε».

Αναφερόμενος στις μεταναστευτικές ροές στο Ανατολικό Αιγαίο, ο υπουργός σημείωσε ότι οι μειώσεις φτάνουν το 42%, παρά τις δυσκολίες στη διαχείριση. «Τουλάχιστον μέχρι στιγμής φαίνεται ότι υπάρχει μια συνεργασία με την τουρκική ακτοφυλακή. Δεν δέχονται βέβαια να επιστρέφουμε κόσμο, αλλά τουλάχιστον συνεργάζονται όταν τους ειδοποιούμε να σταματούν τις βάρκες», είπε.

Τέλος, για την Κρήτη, ο κ. Πλεύρης επισήμανε: «Στην Κρήτη χρησιμοποιούμε προσωρινά για δομές κάποιους χώρους και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Θα υπάρξει κλειστή δομή στο νησί, όμως δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Θα πρέπει να έχεις μια διαχείριση της κατάστασης με τις προσωρινές δομές».