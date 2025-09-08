Ως «τη μεγαλύτερη ελάφρυνση στη φορολογία φυσικών προσώπων από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους», χαρακτήρισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση, μιλώντας στο ΕΡΤnews. Όπως είπε, πρόκειται για μια τομή που αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και στοχεύει στην ενίσχυση νέων, οικογενειών και περιφέρειας.

Πιο αναλυτικά, ο υπουργός ανέφερε ότι οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, προβλέπουν μηδενική φορολογία για νέους έως 30 ετών για δέκα χρόνια, κάτι που –όπως σημείωσε– θα αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα και θα ενισχύσει την απασχόληση, αφού θα συμφέρει τις επιχειρήσεις να τους προσλαμβάνουν.

Αναφερόμενος στο δημογραφικό, υπογράμμισε τα φορολογικά κίνητρα για πολύτεκνους, τα οποία φτάνουν έως και στην πλήρη απαλλαγή φόρου για οικογένειες με τέσσερα παιδιά.

Για τη μείωση ΦΠΑ στα νησιά εξήγησε ότι η έκπτωση 30% για νησιά με κάτω από 20.000 κατοίκους στοχεύει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας, ενώ για την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε χωριά και μικρούς οικισμούς τόνισε ότι θα λειτουργήσει ως κίνητρο για επιστροφή στην επαρχία και παράλληλα θα πιέσει προς τα κάτω τα ενοίκια στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι από το 2026 οι νοσηλευτές θα ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά, ενώ από τον Ιανουάριο του ίδιου έτους οι μισθωτοί θα δουν σημαντική αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα, ως απάντηση, όπως είπε, στην ακρίβεια.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στην πρόσφατη περιοδεία του στη Βόρεια Ελλάδα, σε υγειονομικές δομές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σχολιάζοντας και τα επεισόδια στη Δράμα, για τα οποία τόνισε ότι σημειώθηκαν «εν τη απουσία του».