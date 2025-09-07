Η φετινή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχε χαρακτήρα πολύ ευρύτερο από τις τυπικές εξαγγελίες μέτρων. Η χθεσινοβραδινή ομιλία, ήταν μια ομιλία με πολλαπλούς αποδέκτες, σχεδιασμένη να απαντήσει σε πιέσεις της κοινωνίας, να συσπειρώσει το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και να στείλει σήματα τόσο στον βασικό πολιτικό αντίπαλο όσο και στους δεξιούς ψηφοφόρους που δείχνουν τάσεις απομάκρυνσης.

Σε μια περίοδο που οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν κάμψη της κυβερνητικής επιρροής και αυξανόμενη κόπωση στην κοινωνία, ο πρωθυπουργός επιχείρησε να δώσει ξανά κατεύθυνση και να επιβεβαιώσει τον ρόλο του ως κεντρικού παίκτη στο πολιτικό σκηνικό.

Το πρώτο και πιο ορατό σκέλος της ομιλίας αφορούσε το κοινωνικό και οικονομικό πακέτο μέτρων, ύψους περίπου 1,6 – 1,7 δισ. ευρώ. Η μείωση του φόρου εισοδήματος κατά δύο μονάδες, οι στοχευμένες ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά και η απαλλαγή από τον φόρο για νέους έως 25 ετών αποτέλεσαν τις αιχμές της πολιτικής του παρέμβασης. Παράλληλα, προβλέπονται σημαντικές μειώσεις για εργαζόμενους ηλικίας 26 με 30, μια κατηγορία που συχνά αισθάνεται αποκλεισμένη από το κράτος πρόνοιας.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε και στους συνταξιούχους, με σαφή δέσμευση για κατάργηση της προσωπικής διαφοράς έως το 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει ότι η συγκεκριμένη κατηγορία ψηφοφόρων έχει σημαντική εκλογική βαρύτητα και ότι περιμένει χειροπιαστά αποτελέσματα. Τέλος, στοχευμένες παρεμβάσεις στην περιφέρεια -μηδενικός ΕΝΦΙΑ σε μικρά χωριά και μειωμένος ΦΠΑ σε ακριτικές περιοχές- είχαν στόχο να δείξουν ότι η κυβέρνηση δεν περιορίζεται στο αστικό κέντρο, αλλά ακούει και τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών.

Με αυτό το πακέτο, ο πρωθυπουργός θέλησε να δείξει ότι δεν αγνοεί τις πιέσεις της ακρίβειας και ότι επιχειρεί να σταθεί δίπλα σε όσους πλήττονται περισσότερο, από τη μεσαία τάξη μέχρι τους νέους και τους συνταξιούχους.

Ένα μήνυμα στο κόμμα

Η ομιλία δεν περιορίστηκε στην κοινωνική διάσταση. Με την επιλογή να κλείσει με μια κρητική μαντινάδα –«Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις να σε θυμούνται και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις»– ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς το εσωτερικό της ΝΔ.

Ουσιαστικά απευθύνθηκε σε στελέχη που συχνά δείχνουν αλαζονικές συμπεριφορές ή θεωρούν δεδομένη την πολιτική κυριαρχία. Με το βλέμμα στραμμένο στις τελευταίες μετρήσεις που δείχνουν φθορά και στις εσωτερικές γκρίνιες, ο πρωθυπουργός θέλησε να υπενθυμίσει ότι η εξουσία είναι εύθραυστη και ότι η πολιτική επιβίωση απαιτεί ταπεινότητα, σεβασμό και διαρκή σύνδεση με την κοινωνία.

Αποφυγή της μετωπικής σύγκρουσης

Ένα άλλο κομμάτι της στρατηγικής του ήταν η στάση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να μην μετατρέψει τη ΔΕΘ σε πεδίο προσωπικής αντιπαράθεσης με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αντίθετα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι «δεν είναι ο Τσίπρας το αντικείμενο της ΔΕΘ» και απάντησε με το δηκτικό «μήπως του δίνετε πολλή σημασία;».

Η επιλογή αυτή είχε στόχο να αποδυναμώσει τον πολιτικό του αντίπαλο, εμφανίζοντάς τον ως περιφερειακό στη δημόσια συζήτηση, και ταυτόχρονα να κρατήσει την εικόνα μιας κυβέρνησης που επικεντρώνεται στην επίλυση των προβλημάτων της κοινωνίας. Σε μια περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να ανασυνταχθεί, η στρατηγική αυτή εξυπηρετεί τον Πρωθυπουργό: κρατά τον ίδιο πάνω από τη μικροπολιτική αντιπαράθεση και αφήνει τον αντίπαλο σε δεύτερο πλάνο.

Το υπόγειο μήνυμα προς δεξιούς ψηφοφόρους

Ίσως το πιο πολιτικά φορτισμένο σημείο της ομιλίας αφορούσε τους δεξιούς ψηφοφόρους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι η «απερίσκεπτη ψήφος γίνεται συχνά ψήφος αψήφιστη», στέλνοντας μήνυμα σε όσους σκέφτονται να εκφράσουν δυσαρέσκεια με «χαλαρή» στάση στις κάλπες.

Το Μέγαρο Μαξίμου φοβάται διαρροές προς κόμματα δεξιότερα της ΝΔ, κάτι που θα μπορούσε να αποδυναμώσει την επιρροή του κόμματος στις επόμενες εκλογές. Γι’ αυτό και ο πρωθυπουργός επέλεξε να στείλει ένα πιο «συναισθηματικό» μήνυμα συσπείρωσης, χωρίς να το διατυπώσει ανοιχτά.

Η μεσαία τάξη ως κλειδί για το μέλλον

Αν οι δεξιοί ψηφοφόροι αποτελούν τον πιο άμεσο φόβο διαρροής, η μεσαία τάξη παραμένει η μεγάλη προσδοκία της ΝΔ. Είναι το κοινό που κρίνει εκλογές στην Ελλάδα, καθώς διαθέτει το μεγαλύτερο εκλογικό βάρος και καθορίζει τα ποσοστά αυτοδυναμίας.

Οι εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις, για στήριξη νέων και οικογενειών, αλλά και οι παρεμβάσεις για την περιφέρεια ήταν όλα σχεδιασμένα ώστε να δώσουν την εικόνα μιας κυβέρνησης που αναγνωρίζει τις δυσκολίες και δεν απομακρύνεται από την κοινωνική της βάση. Συμπέρασμα: ισορροπία ανάμεσα σε φόβους και προσδοκίες

Η ΔΕΘ του 2025 έδειξε καθαρά τη στρατηγική του Κυρ. Μητσοτάκη. Από τη μια, φοβάται τη δεξιά διαρροή και επιχειρεί να συγκρατήσει το πιο συντηρητικό κομμάτι του εκλογικού σώματος. Από την άλλη, προσδοκά να διατηρήσει την εμπιστοσύνη της μεσαίας τάξης, που παραμένει το κλειδί για την πολιτική του κυριαρχία.

Στο κόμμα ζήτησε πειθαρχία και ταπεινότητα, στον Αλ. Τσίπρα έδειξε αδιαφορία, στην κοινωνία έδωσε μέτρα ανακούφισης. Με το σύνθημα «Βάζουμε την Ελλάδα ψηλά – Νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες», επιχείρησε να ισορροπήσει ανάμεσα σε διαφορετικά ακροατήρια και να δείξει ότι παραμένει ο ηγέτης που μπορεί να ενώσει ευρύτερες δυνάμεις, χωρίς να χάσει την πολιτική του βάση.

Η συνέχεια θα δείξει αν η ομιλία αυτή θα λειτουργήσει ως σημείο αναστροφής ή αν θα καταγραφεί ως μια προσπάθεια διαχείρισης φθοράς σε μια περίοδο πολιτικής κόπωσης.