Σε μια τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση με μόνιμα χαρακτηριστικά και άμεσο αποτύπωμα στις ζωές των πολιτών προχώρησε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ ικανοποιώντας τα αιτήματα όλων και δίνοντας έμφαση στη μεσαία τάξη, τους νέους, τις οικογένειες και τους συνταξιούχους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Βελλίδειου έστειλε μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις και το εσωτερικό της κυβέρνησής του ενώ παράλληλα ξεδίπλωσε το όραμά του με ορίζοντα το 2030.

Καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε συναίνεση για 4 εμβληματικές μεταρρυθμίσεις στα πεδία της δημόσιας παιδείας – καθιέρωση εθνικού απολυτηρίου- και υγείας, την ενέργεια και το χωροταξικό, εγκαινίασε ένα νέο πολιτικό μοντέλο θέτοντας τους πολιτικούς του αντιπάλους προ των ευθυνών τους. «Καθήκον της παράταξης μας να κάνουμε πρώτοι μια καλή κίνηση συνεννόησης

«Υποδέχομαι τη φετινή Δ.Ε.Θ. ως αφετηρία για μία δημιουργική διαδρομή», είπε δίνοντας το στίγμα του στην δέκατη στην σειρά εμφάνισή του στη ΔΕΘ η οποία δεν ξέφυγε από την ευρύτερη φιλοσοφία του αλλά έγινε αισθητό ότι αφουγκράζεται τα ουσιαστικά προβλήματα των πολιτών στο σύνολό τους και επιχειρεί να δώσει λύσεις.

«Τα όσα ανακοίνωσε από την Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός δεν είναι οι συνηθισμένες παραδοσιακές εξαγγελίες αλλά μια ριζοσπαστική φορολογική μεταρρύθμιση που δεν έχει προηγούμενο», σχολίαζαν κυβερνητικά στελέχη. Και πρόσθεταν ότι μέσω αυτής θα βελτιωθούν οι δείκτες τόσο στο δημογραφικό όσο και στο στεγαστικό.

Και ήταν ξεκάθαρος: «Ό,τι ανακοινώνω είναι κοστολογημένο και συμβαδίζει με τους ευρωπαϊκούς κανόνες – οι μεταρρυθμίσεις μας ανοίγουν περιθώρια για μέτρα στήριξης του εισοδήματος απέναντι στην ακρίβεια. Ο καλύτερος τρόπος για να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες δεν είναι οι παροχές, αλλά οι μειώσεις φόρων», είπε.

Τα μηνύματα στο εσωτερικό και στους πολιτικούς αντιπάλους

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε και στο εσωτερικό της κυβέρνησής του, αναγνώρισε λάθη κάνοντας ειδική αναφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ , ενώ επέμεινε στο δόγμα μονιμότητα παντού ξεκαθαρίζοντας ότι «το κράτος μπορεί να τα βάλει με οποιονδήποτε, όσο ισχυρός και αν είναι».

Απευθυνόμενος στο εσωτερικό της παράταξης της ΝΔ ξεκαθάρισε ότι δεν χωράνε αλαζονεια, «να μην καβαλάμε το καλάμι της εξουσίας» είπε, ενώ σε όσους συστρατεύτηκαν με τη ΝΔ το 2019 και το 2023 θύμισε την «περιπέτεια επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ», ενώ αναφέρθηκε και στην απουσία αξιόπιστου – όπως τόνισε- πολιτικού πόλου λέγοντας «ακούγεται ειρωνικό η κυβέρνηση να δέχεται πυρά για την ανεπάρκεια των αντιπάλων της».