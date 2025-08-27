Την αποφασιστικότητα της δημοτικής Αρχής να χυθεί άπλετο φως γύρω από την υπόθεση του παράνομου νεκροταφείου ζώων που βρέθηκε στο ‘Αλσος της Χωροφυλακής, εξέφρασε ο Χάρης Δούκας στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο. Ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε πως θα αποδοθούν οι ευθύνες που προβλέπονται από τον νόμο, ενώ ενημέρωσε το Σώμα και για ζήτημα που έχει προκύψει με το υπόγειο πάρκινγκ της πλατείας Κοτζιά.

«Έχει ανακοινωθεί ΕΔΕ και έγινε αμέσως μήνυση», τόνισε για το ‘Αλσος της Χωροφυλακής και πρόσθεσε: «Υπάρχει ΕΔΕ, υπάρχει εισαγγελέας αυτές τις ημέρες, από ό,τι ξέρω υπάρχουν και ένορκες καταθέσεις. Βεβαίως, όλοι οι υπάλληλοι οι οποίοι κάνουν σωστά τη δουλειά τους, δεν έχουν τίποτα να φοβούνται. Είναι μία δυσάρεστη διαδικασία, για την οποία προφανώς και θέλουμε να χυθεί άπλετο φως, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και μετά να αποδοθούν οι ευθύνες, όπως προβλέπονται από τον νόμο. Και έχουμε αποδείξει ότι θα το κάνουμε αυτό με κάθε τρόπο».

Σχετικά με το πάρκινγκ στην πλατεία Κοτζιά ο κ. Δούκας είπε μεταξύ άλλων: «Το 1994 ο δήμος υπέγραψε τη Σύμβαση για την κατασκευή του έργου ”Υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων’ με τη Μηχανική Α.Ε. Στη σύμβαση συμφωνήθηκε ότι η ανάδοχος εταιρεία θα διαχειρίζεται τον σταθμό καταβάλλοντας το 5% των ακαθάριστων εισπράξεων για τα πρώτα 3 έτη και το 10% για τα επόμενα 27. Ο σταθμός λειτούργησε το 1996, όμως από το 2013 η εταιρεία σταμάτησε να καταβάλλει το συμφωνηθέν αντίτιμο του 10% επί των ακαθάριστων εσόδων. Από το 2013 δεν λαμβάνουμε χρήματα. Από το 2013 μέχρι τον Απρίλιο του 2019, ο δήμος προσπάθησε με σειρά νομικών ενεργειών εντολές αναγκαστικής κατάσχεσης, δεσμεύσεις φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας, κατάπτωση εγγυητικής και άλλα για να εξασφαλίσει τα ποσά που διεκδικούσε. Από τις 4/4/2019 μέχρι και το 2023, δεν υπήρξε καμία νομική ενέργεια για την απόδοση της οφειλής, αλλά και την απόδοσή της στον δήμο».

Στη συνέχεια ανέφερε: «Από την αρχή του 2024 επανελήφθησαν όλες οι διαδικασίες διεκδίκησης των οφειλών και αποβολής της εταιρείας Μηχανική Α.Ε. από το ακίνητο. Στις 28/3/24 ενημερωθήκαμε ότι η οφειλή της εταιρείας προς τον δήμο ανέρχεται στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Εν συνεχεία, προχώρησαν αποτελεσματικά οι νομικές ενέργειες για την έκπτωση της εταιρείας, την αποβολή της από το ακίνητο. Παράλληλα έγιναν και συναντήσεις με τον πρόεδρο Πρωτοδικών, με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών. Στις 20/8/2025 ο σύνδικος πτώχευσης μας ενημέρωσε ότι μπορούμε να παραλάβουμε το ακίνητο και την Παρασκευή 22/8/2025 αυτό έγινε πράξη».

«Τώρα – κατέληξε ο δήμαρχος – αναζητούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα τον φέρουμε σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο, ώστε να μεγιστοποιηθεί το όφελος από την εκμετάλλευση του υπόγειου σταθμού, φυσικά με σωστές τιμές, ώστε να διευκολύνονται οι πολίτες στον δήμο μας. Και παράλληλα θα κινηθούν όλες οι διαδικασίες για να αναζητηθούν οι ευθύνες για τη διακοπή των νομικών ενεργειών κατά της εταιρείας στην περίοδο 2019-2023 και την απώλεια εσόδων από τον δήμο».

Βασιλίσσης Όλγας

Ο κ. Δούκας αναφέρθηκε ακόμη στις εργασίες συντήρησης και καθαρισμού που έγιναν στο εμβληματικό σιντριβάνι της πλατείας Συντάγματος. «Το υπουργείο Πολιτισμού έστειλε μία εξειδικευμένη επιστημονική μελέτη πάνω στην οποία βασιστήκαμε και νομίζω το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό, σε ένα στολίδι στο Σύνταγμα», είπε συγκεκριμένα.

Στα θέματα εντός ημερησίας διάταξης εντασσόταν και το ζήτημα της οδού Βασιλίσσης Όλγας, όπου η δημοτική Αρχή στάθηκε ιδιαίτερα στις παρεμβάσεις που έγιναν, ώστε να εξυπηρετηθούν οι δημότες, αλλά και οι γύρω περιοχές. «Το δίλημμα που τίθεται σήμερα είναι ξεκάθαρο: Θέλουμε έναν δρόμο για τους λίγους και εκλεκτούς φίλους του κ. Μπακογιάννη ή έναν δρόμο για όλους;» αναρωτήθηκε μεταξύ άλλων ο κ. Δούκας, ενώ από τη μεριά του ο κ. Μπακογιάννης έκανε λόγο για ανακολουθία του σημερινού δημάρχου πάνω στο θέμα αυτό, αλλά και για προσπάθεια οικειοποίησης του έργου.

Το δημοτικό συμβούλιο ψήφισε με την απαιτούμενη πλειοψηφία την έγκριση της «μελέτης ολοκληρωμένων κυκλοφοριακών παρεμβάσεων και επιπτώσεων από την επαναλειτουργία της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας στην Αθήνα».

Νέο ψήφισμα για την Παλαιστίνη

Τέλος, ο δήμαρχος Αθηναίων εισηγήθηκε ένα νέο ψήφισμα για την Παλαιστίνη και τον λαό της. «Ξέρετε ότι από την αρχή έχουμε πάρει θέση και νομίζω ότι το οφείλουμε, γιατί οι συνθήκες πια είναι δραματικές. Και γι’ αυτό ζητάμε να ενώσουμε τη φωνή με τα κινήματα αλληλεγγύης», είπε συγκεκριμένα.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (απείχε η παράταξη του κ. Μπακογιάννη και ψήφισε «κατά» η παράταξη της κ. Παπαδοπούλου) και όπως αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Αθηναίων ενώνει τη φωνή με τα κινήματα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε όλο τον κόσμο και ζητά:

Να σταματήσουν τώρα όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του κράτους του Ισραήλ στη Γάζα.

Να ανοίξουν όλες οι ανθρωπιστικές δίοδοι, ώστε να αποσταλεί άμεσα βοήθεια, νερό, τρόφιμα, φάρμακα, υγειονομικό υλικό και γιατροί, για να αντιμετωπιστεί ο λιμός για τους Παλαιστινίους.

Να καταδικάσει ρητά και απερίφραστα η ελληνική κυβέρνηση τα εγκλήματα του κράτους του Ισραήλ, σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού.

Να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015 και να αναγνωριστεί το παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Στηρίζουμε τον Παγκόσμιο Στόλο Αλληλεγγύης – Global Sumud Flotilla, και διεκδικούμε την ασφαλή διέλευσή του, καθώς στις 31 Αυγούστου ξεκινά από λιμάνια της Μεσογείου με δεκάδες σκάφη και πληρώματα από 44 χώρες, για να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά κυρίως ένα σαφές πολιτικό μήνυμα: ο αποκλεισμός της Γάζας πρέπει να σπάσει, η πολιορκία πρέπει να τελειώσει. Στηρίζουμε το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια».

Πηγή: ΑΠΕ