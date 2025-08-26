Μέρα με τη μέρα σχηματοποιούνται τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ενώ παράλληλα συνεχίζεται το μπρα ντε φερ του Μαξίμου με την αξιωματική αντιπολίτευση με πόλεμο ανακοινώσεων για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο.

Η κατεύθυνση στην οποία θα κινηθούν οι ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη θα εστιάζει στη μείωση άμεσων φόρων. Οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμη στο Μέγαρο Μαξίμου, ωστόσο θεωρείται δεδομένο πως οι όποιες μειώσεις θα γίνουν αισθητές στην τσέπη των πολιτών και κυρίως σε όσους ανήκουν στη μεσαία τάξη, αλλά και στην ελληνική οικογένεια.

Όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, αυτό δεν έχει γίνει αυτόματα, αλλά το γεγονός ότι έχουμε πλεονάσματα επιτρέπει να προχωρήσουν σε ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Σημειώνουν παράλληλα ότι υπάρχει μια κόκκινη γραμμή που δεν είναι άλλη από την αντοχή της οικονομίας, αλλά και έως εκεί που επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες.

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά στους γονείς, οι όποιες παρεμβάσεις ανακοινωθούν δεν θα είναι οι πρώτες, καθώς έχουν προηγηθεί μέτρα από το 2019, όπως το επίδομα γέννησης, το επίδομα που δίνεται σε μία νέα μητέρα, που ισοδυναμεί με τον κατώτατο μισθό επί 9 μήνες, αλλά και η στήριξη των νέων γονιών με θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

«Οφείλουμε στους ανθρώπους αυτούς να κινηθούμε όσο πιο υποστηρικτικά γίνεται», λένε συνεργάτες του πρωθυπουργού και, αναφερόμενοι στο δημογραφικό, το χαρακτηρίζουν ως το σημαντικότερο εθνικό πρόβλημα της χώρας.

Στο επίκεντρο των μέτρων που θα ανακοινωθούν από τα χείλη του πρωθυπουργού θα είναι η στήριξη των πολύτεκνων ή υπερπολύτεκνων, αλλά και όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Οι άτοπες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

Αποφασισμένοι να απαντούν στην κριτική, αλλά και στις προτάσεις της Χαριλάου Τρικούπη είναι στο Μέγαρο Μαξίμου. Απορρίπτουν τα όσα λένε στο ΠΑΣΟΚ περί «πλεονασμάτων στον προϋπολογισμό προς ικανοποίηση επικοινωνιακών αναγκών» και μιλούν για «μνημείο πολιτικής εξαπάτησης ή ασχετοσύνης».

Όπως τονίζουν μάλιστα, τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια η ελληνική οικονομία να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ήμασταν στο 66% ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ με όρους αγοραστικής δύναμης στην Ευρώπη και έχουμε πάει στο 70%.

Απαντώντας στην άκρατη παροχολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπενθυμίζουν ότι «η Ελλάδα πλήρωσε ακριβά τέτοιου τύπου πολιτικούς, οι οποίοι από λεφτά που δεν έχουν βρει, τα μοιράζουν στον κόσμο».

Σημειώνουν επίσης ότι υπάρχουν δεδομένα στην οικονομία, που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από τη συνήθη αντιπολιτευτική διάθεση. Η ανεργία ήταν στο 18% και τώρα βρίσκεται κάτω από 8%, καθώς έχουν δημιουργηθεί 500.000 θέσεις εργασίας.

Τα τουριστικά έσοδα σε σχέση με το 2019 είναι σημαντικά αυξημένα, όπως και οι αφίξεις. Οι καταθέσεις έχουν αυξηθεί από 140 δισ. που ήταν το 2019 στα 202 και τα τρία πέμπτα της αύξησης αυτής προέρχεται από τις καταθέσεις των νοικοκυριών.

Επίσης, στο επίπεδο της φορολογικής δικαιοσύνης έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις με τα POS και τα mydata που έχουν φέρει αποτελέσματα, το ίδιο συμβαίνει με την ψηφιακή κάρτα εργασίας ώστε να δηλώνονται όλες οι ώρες από τους εργοδότες προς όφελος των εργαζομένων.