Με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στην απώλεια της Λένας Σαμαρά στέλνοντας τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού δηλώνοντας: «Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια του».

Η νεαρή κοπέλα πέθανε ξαφνικά την Παρασκευή από ανακοπή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.