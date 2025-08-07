Ο Νίκος Ανδρουλάκης με ανάρτηση του εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για την ξαφνική απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, δηλώνοντας: «Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους».

Η Λένα Σαμαρά έφυγε από την ζωή ξαφνικά από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 34 ετών βυθίζοντας σε θλίψη την οικογένεια της και την κοινωνία.