Η απώλεια της Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, βύθισε σε πένθος τον πολιτικό κόσμο, που από την πρώτη στιγμή έσπευσε να σταθεί στο πλευρό της οικογένειας, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη μπροστά σε μια τόσο σκληρή και πρόωρη απώλεια.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημείωσε: «Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους» και συμπλήρωσε: «Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…».

Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της… Posted by Kyriakos Mitsotakis on Thursday, August 7, 2025

Τη βαθιά του λύπη εξέφρασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας: «Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός. Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη».

Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη. — Pavlos Marinakis (@pavlmarin) August 7, 2025

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, έγραψε: «Δεν το χωράει ο νους αυτό με την Λένα Σαμαρά! Όλοι μας είμαστε συγκλονισμένοι για την απώλεια της 34χρονης κοπέλας. Η σκέψη μου, όλων η σκέψη, είναι με τους γονείς της, τον Αντώνη και τη Γεωργία! Ο Θεός να τους δίνει δύναμη».

Δεν το χωράει ο νους αυτό με την Λένα Σαμαρά! Όλοι μας είμαστε συγκλονισμένοι για την απώλεια της 34χρονης κοπέλας. Η σκέψη μου, όλων η σκέψη, είναι με τους γονείς της, τον Αντώνη και τη Γεωργία! Ο Θεός να τους δίνει δύναμη! — Kostis Hatzidakis (@K_Hatzidakis) August 7, 2025

Συλλυπητήρια απηύθυνε επίσης ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, γράφοντας: «Δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά. Συλλυπητήρια και κουράγιο στον Αντώνη και τη Γεωργία Σαμαρά».

@kmitsotakis Δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά. Συλλυπητήρια και κουράγιο στον Αντώνη και τη Γεωργια Σαμαρά. pic.twitter.com/npx76vGO6U — George Mylonakis (@georgemilon) August 7, 2025

Με λόγια συγκίνησης αποχαιρέτησε τη Λένα Σαμαρά και ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας: «Φτωχά τα λόγια Αντώνη και Γεωργία μου για να περιγράψουν τέτοια τραγωδία και πένθος. Μέσα από την καρδιά μου κουράγιο».

Φτωχά τα λόγια Αντώνη και Γεωργία μου για να περιγράψουν τέτοια τραγωδία και πένθος. Μέσα από την καρδιά μου κουράγιο. — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) August 7, 2025

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, απηύθυνε τα συλλυπητήριά του, λέγοντας: «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην Γεωργία και τον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους Λένας».

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στη Γεωργία και τον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους Λένας. — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 7, 2025

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Δεν υπάρχουν λόγια. Η αιφνίδια απώλεια της Λένας Σαμαρά μας έχει συγκλονίσει όλους. Ένα νέο κορίτσι γεμάτο ζωή… Όλες μας οι σκέψεις με τον Αντώνη, την Γεωργία, τον Κώστα».

Δεν υπάρχουν λόγια. Η αιφνίδια απώλεια της Λένας Σαμαρά μας έχει συγκλονίσει όλους. Ένα νέο κορίτσι γεμάτο ζωή… Όλες μας οι σκέψεις με τον Αντώνη, την Γεωργία, τον Κώστα. — Niki Kerameus (@nkerameus) August 7, 2025

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, δήλωσε: «Συλλυπητήρια στον πρόεδρο @samaras_antonis και την οικογένειά του για την απώλεια της κόρης τους. Κάθε λέξη δεν έχει νόημα σε τέτοιες καταστάσεις».

Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο… — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 7, 2025

Από την πλευρά του, ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε: «Ο ξαφνικός θάνατος της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας μας συγκλονίζει όλους» και πρόσθεσε: «Ανείπωτος ο πόνος και αδιανόητη η απώλεια. Ο ξαφνικός θάνατος της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας μας συγκλονίζει όλους. Κανένας γονιός δεν πρέπει να βιώνει έναν τέτοιο αποχωρισμό. Ο Θεός να τους δίνει δύναμη να σταθούν όρθιοι μέσα στη θλίψη. Η σκέψη μου είναι κοντά τους, με βαθιά συμπόνια και σεβασμό».

Ανείπωτος ο πόνος και αδιανόητη η απώλεια.



Ο ξαφνικός θάνατος της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας μας συγκλονίζει όλους.



Κανένας γονιός δεν πρέπει να βιώνει έναν τέτοιο αποχωρισμό.



Ο Θεός να τους δίνει δύναμη να σταθούν όρθιοι μέσα στη θλίψη.



Η σκέψη μου είναι… — Dimitris Avramopoulos (@Avramopoulos) August 7, 2025

Ο βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης, αναφέρει στο μήνυμά του: «Είναι στιγμές συντριπτικές, είναι στιγμές που απλώς εύχεσαι να μην υπάρξουν. Πρόεδρε, δεν υπάρχουν λόγοι παρηγορητικοί για την απώλεια της κόρης σας. Τα συλλυπητήριά μας στη Γεργία και σε εσάς, η σκέψη μας μαζί σας. Ο Κύριός μας παρηγοριά και ελπίδα. Καρτερία, υπομονή, κουράγιο».

Είναι στιγμές συντριπτικές, είναι στιγμές που απλώς εύχεσαι να μην υπάρξουν. Πρόεδρε, δεν υπάρχουν λόγοι παρηγορητικοί για την απώλεια της κόρης σας. Τα συλλυπητήριά μας στη Γεωργία και σε εσάς, η σκέψη μας μαζί σας. Ο Κύριός μας παρηγοριά και ελπίδα. Καρτερία, υπομονή, κουράγιο. — Makis Voridis (@MakisVoridis) August 7, 2025

O κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης σημείωσε: «Κουράγιο και δύναμη στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τη σύζυγό του Γεωργία και τον γιο τους Κωνσταντίνο για την ασύγκριτα επώδυνη απώλεια της Λένας. Ειλικρινή συλλυπητήρια».

Κουράγιο και δύναμη στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τη σύζυγό του Γεωργία και τον γιο τους Κωνσταντίνο για την ασύγκριτα επώδυνη απώλεια της Λένας.

Ειλικρινή συλλυπητήρια. — Παύλος Χρηστίδης (@christidisp) August 7, 2025

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, έγραψε: «Προσπαθώ να συνειδητοποιήσω την απώλεια, είναι αδύνατο. Όλες μας σκέψεις, και η αγάπη μας όλη είναι με τον πατέρα, τη μητέρα και τον αδελφό της Ελένης σήμερα. Είμαστε στο πλευρό σας αυτή την άδικη ώρα αγαπημένοι Αντώνη, Γεωργία και Κώστα μας».

Προσπαθώ να συνειδητοποιήσω την απώλεια, είναι αδύνατο. Όλες μας οι σκέψεις, και η αγάπη μας όλη είναι με τον πατέρα, τη… Posted by Παύλος Γερουλάνος on Thursday, August 7, 2025

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, εξέφρασε τη συμπαράστασή του, δηλώνοντας: «Δεν υπάρχουν λόγια για έναν τόσο άδικο χαμό. Με βαθιά θλίψη, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης. Κουράγιο».

Δεν υπάρχουν λόγια για έναν τόσο άδικο χαμό.



Με βαθιά θλίψη, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης.



Κουράγιο — Haris Doukas (@h_doukas) August 7, 2025

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, ανέφερε σε ανάρτησή του: «Σε τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι φτωχά. Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους, Λένας».

Σε τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι φτωχά.

Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους, Λένας. — Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) August 7, 2025

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, εξέφρασε επίσης τη θλίψη του, αναφέροντας: «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμάρα, την σύζυγό του Γεωργία και την οικογένειά τους για την τραγική απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και δύναμη σε όλους».

📌 Συλλυπητήριο μήνυμα του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα



🔴 Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμάρα, την σύζυγό του Γεωργία και την οικογένειά τους για την τραγική απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και… — Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ (@gt_kke) August 7, 2025

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, έγραψε: «Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμάρα. Η Λένα ήταν μόλις 34 χρόνων, στην πιο δημιουργική ηλικία. Λογικά θα είχε σχέδια, όνειρα. Δεν πρόλαβε. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους γονείς της και στους δικούς της ανθρώπους».