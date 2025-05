Συμφωνία για Θέματα Εναέριας Αστυνόμευσης (Air Policing), σχετικά με την αντιμετώπιση εναέριων μη στρατιωτικών απειλών, υπέγραψαν, σήμερα, στη Ρώμη, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, και ο Ιταλός ομόλογός του Γκουίντο Κροσέτο.

Live οι δηλώσεις Κυριάκου Μητσοτάκη και Τζόρτζια Μελόνι:

Με ανάρτηση στο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει σχετικά με τη συμφωνία ότι πρόκειται για ένα «σημαντικό κείμενο που ενισχύει περαιτέρω τη διμερή αμυντική μας συνεργασία».

Μy Italian counterpart @GuidoCrosetto and I signed an Agreement concerning Matters of Air Policing against Non-Military Air Threats. An important agreement that further enhances our bilateral defence cooperation. pic.twitter.com/LpAvt8ZAJK