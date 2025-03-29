Το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε αναλυτικά τις γραμματείες και τις ολομέλειες των Τομέων πολιτικής του κόμματος.
Να σημειωθεί ότι η διαδικασία στελέχωσης των Τομέων του ΠΑΣΟΚ έγινε με ενεργοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας του κόμματος digitalsociety.gr για την υποδοχή βιογραφικών, ενώ υποβλήθηκαν 1.839 βιογραφικά σημειώματα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνουν:
ΤΟΜΕΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί επιτροπή, απαρτιζόμενη από πρώην πρόεδρους ΚΕΔΕ, νυν και πρώην δημάρχους και περιφερειάρχες, καθώς και τους εκλεγμένους στα σημερινά όργανα της ΚΕΔΕ που είναι μέλη του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να συμβάλλουν στην περαιτέρω οργάνωση του Τομέα Αυτοδιοίκησης.
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΛΑΚΑΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΡΥΩΝΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΝΙΚΗ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΜΠΕΡΗΝ-ΝΤΕΛΙ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΑΓΑΝΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΚΑΛΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΥΒΑΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΗΣ
ΕΦΗ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΑΡΜΕΝΑΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΣΠΥΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ
ΡΟΖΑ ΒΡΕΤΤΟΥ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗΣ
ΜΙΛΤΟΣ ΚΡΟΚΙΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΑΝΟΣ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΒΕΝΤΖΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ – ΑΝΑΠΛ. ΓΡ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΡΦΗ ΔΩΡΟΘΕΑ – ΑΝΑΠΛ. ΓΡ. ΔΕΥΤΟΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ – ΑΝΑΠΛ. ΓΡ. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΑΝΑΠΛ. ΓΡ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΛΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΒΙΑΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΖΑΡΑΚΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΝΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ
ΛΑΜΠΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΑΝΙΔΗΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΤΑΒΡΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΡΡΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΤΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΒΙΚΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΗΡΩ ΔΟΥΜΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΡΑΤΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ
ΤΑΣΟΣ ΣΕΠΕΤΗΣ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΦΕΛΩΝΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΣ ΓΙΑΞΟΓΛΟΥ
ΛΙΛΥ ΚΑΡΑΒΙΑ
ΜΑΚΗΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΟΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΙΝΤΑ ΠΕΛΛΗ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΕΡΤΑΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡIΠΟΓΛΟΥ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΠΕΙΝΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΘΑΝΟΣ ΠΑΛΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΛΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΤΕΛΑΝΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΛΕΚΑΚΟΥ
ΒΑΛΙΝΗ ΛΟΥΣΚΟΥ
ΝΙΚΟΣ ΣΠΑΝΑΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΤΑΣΟΣ ΔΑΡΣΙΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΝΩΛΑΚΗ
ΝΙΖΑΜΙ ΝΑΣΡΟΥΝΤΙΝ
ΣΤΑΘΗΣ ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΕΡΓΑΔΟΥ
ΔΩΡΑ ΓΟΥΛΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΝΙΚΟΣ ΚΙΝΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΝΙΚΟΣ ΛΑΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΑ ΚΟΝΟΜΟΔΗ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΗΝΟΒΓΙΟΥΔΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΑΡΟΥΔΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΡΙΣΤΕΑ ΚΑΖΑΚΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ
ΣΟΦΙΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
ΕΡΣΗ ΚΟΚΚΟΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΝΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΓΩΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΛΗΣ
ΜΑΚΗΣ ΦΕΣΣΙΑΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΟΓΙΟΥΜΤΖΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΙΑΜΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΡΥΛΑΚΗΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ
ΕΡΣΗ ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΒΑΛΑ
ΜΑΡΙΑ ΔΡΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ
ΒΑΣΩ ΧΟΧΛΑΚΑ
ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΖΕΝΗ ΔΙΑΓΟΥΠΗ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΛΙΑΜΠΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΠΑΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛIΤΙΝΑΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΖΗΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΑΝΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΝΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΜΑΙΚ ΑΜΠΟΥ-ΧΑΝΤΜΠΑ
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ
ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΟΥΚΑΣ ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΧΙΑΝΙΩΤΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΣΜΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΦΗ ΜΠΕΚΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΣΟΥΛΑ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ
ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΓΛΗ
ΠΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΓΟΡΑΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΛΛΗ ΦΡΕΓΓΙΔΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΚΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΗΚΑΣ
ΜΕΛΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΤΕΛΛΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΦΟΥΛΒΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥΠΑΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΤΡΙΤΖΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΑΝΤΙΑ ΣΑΛΤΕΡΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΙΡΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΙΤΣΑΚΗ
ΒΑΣΙΑ ΜΑΔΕΣΗ
ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΙΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ
ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ, ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΣΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΜΟΥΤΑΦΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΤΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΕΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΡΙΣ ΖΑΧΜΑΝΙΔΟΥ
ΕΥΗ ΚΑΛΠΑΤΣΙΝΙΔΟΥ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΟΣ ΒΑΡΔΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΟΥΛΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΝΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ
ΑΛΚΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΥΒΙΑΝΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΟΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΒΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΕΛΙΝΑ ΒΕΡΥΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΟΥ
ΕΒΙΝΑ ΤΣΑΤΣΑΝΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΤΣΙΟΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΕΖΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΚΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΙΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΡΟΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΠΟΥ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΖΙΩΓΚΑΣ
ΜΑΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΣΤΑΪΚΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΦΡΟΝΙΜΑΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ
Ο πρώην Βουλευτής Δημήτρης Κωνσταντόπουλος αναλαμβάνει επικεφαλής της Επιτροπής Αυτο-οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.